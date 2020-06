Do startu nové sezony je sice ještě dlouho, přesto děnív hradeckém ženském basketbalovém klubu nespí. Více prozrazuje prezident Lvic Miroslav Volejník, který je zároveň asistentem trenérky Romany Ptáčkovéu ligového A týmu žen.

Pořád litujete, že uplynulá sezona skončila předčasně? Ligové ženy měly na palubovce reálnou šanci na medaili. A nejen ony…

Přesně tak. Je obrovská škoda, že uplynulá sezona skončila tak, jak skončila. Naše kadetky a juniorky se mohly dostat na mistrovství České republiky. Vlastně klidně se i mohlo stát, že jsme mohli letos mít ve všech kategoriích medaili. Samozřejmě za předpokladů, kdyby to všechno vyšlo, ale slušně se to tak rýsovalo. Opravdu je škoda, že to takhle dopadlo, respektive nedopadlo. Nezbývá nám, než to zkusit zopakovat v dalších letech.

Jak klub funguje po koronavirové době?

Prakticky všechny kategorie dětí začaly trénovat od prvního dne, kdy nás vláda pustila. Týká se to i extraligových juniorek a kadetek. Co se týká A družstva žen, tak zatím trénují holky, které mají smlouvu. S ostatními jsem domluvený, že nastoupí v srpnu. Některé z nich totiž ještě třeba dodělávají školu. Takže takhle to u nás zhruba je. Jinak celý oddíl basketbalu normálně trénuje. Jsem moc rád, že se nám vrátily všechny děti a teď se nám dokonce i podařilo nabrat nové malinké holčičky, tak je to dobré. Měl jsem z toho trošku strach, ale vrátily se všechny děti.

Jaká je v oddíle situace po ekonomické stránce a v případě sponzoringu?

(zamyslí se) Samozřejmě byl trochu problém, když se přestalo hrát. Příjmy byly menší. Hlavně nás mrzí neuskutečněné play off, protože jsme se všichni těšili na plnou halu v Hradci. Ale tak to asi mají prakticky všechny sporty. Teď bude záležet na tom, jak to bude dál. Nejistota je nyní rozhodně velká. Vůbec nevíme, jestli sponzoři, město a kraj budou mít vůli udržet vrcholový sport. Osobně si myslím, že ho udrží, ale uvidíme, jestli to bude v takových číslech, jako tomu bylo v minulých letech, nebo jestli dojde k nějakým škrtům. Člověk podpisuje hráčské smlouvy a jde i do určitého rizika.

V jakém složení se schází ligový tým žen? Kolik hráček už má smlouvu?

Tohle raději nechci nějak konkretizovat, neboť konkurence nespí (usměje se). Ale něco můžu prozradit. Definitivně u nás skončila chorvatská pivotka Josipa Bura, která se tu rozloučila po čtyřech letech a ukončí kariéru. Počítat už nebudeme i s Kačkou Zavázalovou, která nejspíš také ukončí kariéru. Jinak bych chtěl mít družstvo stejné, jako bylo vloni. Jednal jsem i s Petrou Kulichovou, která už si pomalu hledá práci, ale přesto doufám, že hrát ještě bude.

Co se týká nějakých příchodů, je to zatím zbytečné?

Zatím ani s nikým nejednám. Čekám, až budeme v kompletním složení, v jakém chci. A kdyby náhodou z toho ještě někdo vypadl, tak to potom budu řešit. Schůze ligových klubů je 24. června a tam se uvidí, kdy se začne hrát. Je na všechno tedy ještě poměrně dost času, nicméně rozhodně chceme pracovat s českými hráčkami.