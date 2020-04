V prvním kole Královské sokoly zastupoval slovenský pivot Peter Sedmák, který byl sice o příčku lepší než Peterka, když skončil šestý, ovšem na své konto si připsal o čtyři body méně.

Třetí dějství je na programu ve středu od 17.30 hodin, přímý přenos poběží tradičně na webu www.tvcom.cz a na facebookovém profilu Českého basketbalu.

Do Shoot Outu se přihlásilo osm klubů hrajících nejvyšší tuzemskou soutěž basketbalistů. V šesti kolech bude každý tým zastupovat vždy jiný hráč, celkem tedy diváci mohou vidět osmačtyřicet hráčů. Každý střílí ve své hale na koš z různých pozic (trest. hody 30 vteřin, trojky minutu a pět hodů z půlky hřiště). Osm nejlepších po odehrání všech kol postoupí do finále. Body se sčítají i do týmového žebříčku, ze kterého do finále projdou čtyři nejlepší.