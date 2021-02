V kádru českého týmu, jenž v závěrečném kvalifikačním okně vybojoval postup na ME, figurovalo několik hráček spojených s naším regionem.

Český tým i s Lenkou Bartákovou (dole vlevo), Renátou Březinovou (nahoře čtvrtá zprava), Michaelou Matuškovou (dole druhá zprava) a Petrou Záplatovou (nahoře vlevo). | Foto: FIBA

Vedle trutnovské odchovankyně Petry Záplatové to byly bývalé hradecké hráčky Lenka Bartáková a Renáta Březinová. Čtvrtou do party je Michaela Matušková, současná rozehrávačka Hradce. Ta si v prvním duelu po srážce se spoluhráčkou Voráčkovou pochroumala koleno, proti Dánkám tak nemohla nastoupit. „Hrozně mě to mrzí,“ uvedla.