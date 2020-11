Laboratoře nominaci nezměnily… A tak zúžení o tři hráče mohl provést trenér basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg sám. K radosti příznivců pardubického basketbalu v ní zůstala obě želízka. Kamil Švrdlík tak mohl zpečetit návrat do národního týmů po třech letech. Naopak Tomáš Vyoral už je pevným článkem lví smečky. V Bekse působili v minulosti také Martin Peterka (nyní Braunsweig) a Martin Kříž (Nymburk). Polívčičku si přihřívají i Svitavy, kterými prošli Šimon Puršl (Brno) a Luboš Kovář (Nymburk).

Covid plány neškrtal

Čeští basketbalisté už vstoupili na litevskou půdu. Na konci týdne je čeká pokračování kvalifikace o domácí EuroBasket, který byl posunutý na rok 2022.

Ginzburg už dříve avizoval, že do litevské bubliny vezme čtrnáctku hráčů, aby měl kam sáhnout v případě zranění nebo jiných zdravotních komplikací. Kdo totiž nebude ve Vilniusu, ten už se k týmu připojit nemůže.

Vzhledem k zápasovému programu a komplikovanému cestování dorazil do Litvy jako předvoj českého celku pivot Ondřej Balvín. Ten si s sebou přivezl výstavní formu. V nedělním zápase španělské ligy zapsal 23 bodů a 11 doskoků s užitečností 41.

Zdroj: ČBFOstatní hráči se připravovali na krátkém pražském soustředění. Jen basketbalisté hrající ještě v sobotu Kooperativa NBL se připojili až na nedělní program. Trenér Ginzburg pracoval se šestnácti hráči, a tak musel ukázat na trojici hráčů, která zůstala doma.

Potěšilo ho, že nominaci neseškrtalo trojí testování na covid, které všem hráčům i členům realizačního týmu vyšlo jako negativní.

Na svou reprezentační premiéru si tak budou muset ještě počkat Váňa, Samoura a Fait. Naopak velký comeback zapíše pardubický hromotluk Kamil Švrdlík.

„Jsem rád za to, že pozvánku přijal. Kamil ví, proč tu je s námi, a my máme respekt k tomu, že vždy, když jsme jej potřebovali, byl ochoten přijet,“ podotýká český kouč.

V totální izolaci

Lvi se musejí ve Vilniusu podřídit přísnému režimu. Nepoznají nic jiného než hotel, autobus a halu. Opustit hotel i na krátkou procházku je přísně zakázané.

Odpadne také tradice v podobě společného stravování. Na základě nařízení litevské vlády, se bude muset každý najíst na svém pokoji.

„Nemyslím, že by to mělo vliv na chemii v týmu. Možná se hráči budou víc nudit. Původně jsme měli hrát v pátek proti Belgii před skvělou atmosférou v Pardubicích. Situace je ale taková v celém světě,“ bere Ginzburg opatření jako nutné zlo.

Místo cestou pěšky na zápas, odkud to má z klubu pár kilometrů, se vrátil na únorové místo činu.

„Naposledy jsem letěl do Litvy ke kvalifikačnímu zápasu s domácími. Vždycky, když někam letím, je na letišti plno a každých pět minut odlétá nějaké letadlo. teď svítily na tabuli tři odlety za den. Svět prostě není v pořádku, ale co se dá dělat,“ pokládá si řečnickou otázku pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral, který dodává: „Je to opravdu divná doba. Musíme se s tím poprat. Partu máme jako každý rok dobrou. Zbývá to vypilovat ještě na pár trénincích.“

Dvanáctku hráčů určí trenér vždy v předvečer utkání. Vybrané sestavy pro zápasy s Belgií (pá 15.30) i Dánskem (ne 15.30) se mohou lišit.