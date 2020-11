Restart nejvyšší soutěže basketbalistek byl pro oba krajské zástupce ve znamení vzájemného derby. Hradec Králové přivítal v sobotu v hale na Eliščině nábřeží rivala z Trutnova. Čekalo se hladké vítězství domácího celku. Favorit nakonec vyhrál rozdílem sedmnácti bodů, ale s předvedenou hrou po dlouhé přestávce nemohl být moc spokojen. To hostující outsider poměrně překvapil a ukázal se ve velmi dobrém světle. Nutno ovšem dodat, že týmu z města pod Bílou věží citelně chyběla reprezentační pivotka Renáta Březinová.

Sokol Hradec Králové – BK Lokomotiva Trutnov 80:63 (24:17, 48:34, 57:51). Body: Čuperková 18, Klaudová 13, Effangová 12, Matušková 11, Vojtíková 10, Marečková 9 (17 doskoků), Fišerová 5 (10 doskoků), Šotolová 2 – Rylichová 18, Finková 12, Wilsonová 10, Králová 9, T. Šípová 6, Kozumplíková 4, Ježková 2, Skutilová 2. Rozhodčí: Vávrová, Výborný, Svoboda. Trojky: 11:3. Trestné hody: 11/5 – 17/14. Doskoky: 60:41. Fauly: 21:13. Utkání bylo odehráno bez diváků.

V první půli byla k vidění ofenzivní partie, přičemž domácí celek si vybudoval čtrnáctibodové vedení. Ve třetí čtvrtině Trutnov zabojoval a stáhl náskok soupeře na pouhých šest bodů. Favorizovaný Hradec se však v závěrečné periodě vzpamatoval a dokráčel k přesvědčivé výhře o 17 bodů.

Ptáčková: Velkou radost mít nemůžeme

„Na obou týmech bylo vidět, že nejsou rozehrané. Hrál se ofenzivní a poměrně rychlý basketbal s větším počtem ztrát, především na naší straně. V prvním poločase to z naší strany jakž takž šlo, hlavně do ofenzivy. Zato třetí čtvrtina byla katastrofální. V závěru jsme měli utkání celkem pod kontrolou, ale žádnou velkou radost z něj mít nemůžeme,“ ohlédla se za restartovacím duelem Romana Ptáčková, trenérka hradeckých Lvic. Z jejího hodnocení je patrné, že s výkonem svých svěřenkyň příliš spokojená nebyla.

A co její protějšek?

Martišek: Mohli jsme uhrát lepší výsledek

„Před zápasem bych takový výsledek bral všemi deseti. Loni jsme prohráli doma i venku o šedesát, v přípravě o padesát. Nicméně jsme mírně zklamaní, protože jsme mohli uhrát lepší výsledek a domácí více potrápit. Hradci chyběla Březinová, což bylo znát. Snažili jsme se mu to co nejvíce znepříjemnit, bohužel jsme se nevyvarovali chvilkových výpadků. Hodně mrzí neproměnění několika jednoduchých pozic, zatímco soupeř reagoval snadným košem, trojkou či košem s faulem. Takové momenty byly tři čtyři a to rozhodlo o celkovém skóre. Ale jinak nemám holkám co vytknout, bojovaly, co to dalo,“ uvedl Michal Martišek, kouč trutnovské Lokomotivy.

Ve středu jdou oba znovu do akce

Další zápasy čekají oba krajské rivaly již ve středu. Trutnov od 16 hodin hostí pražskou Slavii a Hradec hraje od 17.30 hodin na palubovce brněnského KP.