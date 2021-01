/FOTOGALERIE/ Neskutečně plodná úvodní čtvrtina (36 bodů) přispěla královéhradeckým basketbalistkám k premiérovému vítězství v novém roce 2021. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové si pro něj v dohrávce dvanáctého kola Renomia Ženské basketbalové ligy zajely do Ostravy, kde domácí SBŠ nakonec porazily rozdílem osmnácti bodů.

Lvice Klára Vojtíková (č. 14) se pod košem střetávala s ostravskou Jamilou Thompsonovou 2. října (na snímku) i v neděli. | Foto: Luboš Lorinc

Dlouho to vypadalo, že by Lvice mohly dokonce pokořit stobodovou hranici, ovšem ta nakonec odolala. Nutno dodat, že hostující favorizovaný tým utkání kontroloval od samotného úvodu až do závěrečného klaksonu.