Ze druhého místa po základní části půjdou do vyřazovacích bojů hráčky Hradce Králové. Ve čtvrtfinále na ně čeká sedmý Chomutov.

Lvice by za normálních okolností pomýšlely na stejné umístění i v play off, otázkou však zůstává, co na to zdravotní stav týmu. Ten totiž nedávno postihla série zranění a tak jde hlavně o to, jestli se opory stihnou dát do pořádku na rozhodující bitvy.

Program série – 1. zápas: Hradec Králové – Chomutov (8. 3., 16.30); 2. zápas: Chomutov – Hradec Králové (10. 3., 18.00); 3. zápas: Hradec Králové – Chomutov (13. 3., 16.00); případný 4. zápas: Chomutov – Hradec Králové (17. 3., 14.30); případný 5. zápas: Hradec Králové – Chomutov (20. 3., 16.00).

Úvod play off brzdí covid

BASKETBAL



Český pohár žen v Chomutově - finále:

USK Praha – KP Brno odloženo pro koronavir v brněnskému týmu.



Ženská liga - o 9. místo, 1. zápas:

Strakonice – Slovanka MB 67:65.

V pondělí odpoledne měly odstartovat všechny čtyři čtvrtfinálové série vyřazovací části Renomia ŽBL. Minimálně souboj mezi USK ZVVZ Praha a trutnovskou Lokomotivou si však na úvodní rozskok musí počkat. Podle slov trenéra podkrkonošského celku Michala Martiška jeho tým do hry v nadcházejícím týdnu nezasáhne.

„Stále máme v týmu nemocné hráčky a s určitostí mohu říct, že tento týden není reálný. Abychom mohli play off začít, budeme navíc po uzdravení potřebovat nějaký čas na přípravu. Zvlášť proti takovému soupeři.“

O případném začátku série bude Deník informovat.