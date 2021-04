Výsledek úvodního mače naznačoval, že o finalistovi by mohlo být jasno v nejrychlejším čase. Hradecké basketbalistky po domácí výhře 89:60 jely do Brna pro druhý bod série hrané na tři vítězství. Ovšem na palubovce Žabin zjistily, že tak jednoduché to nebude, neboť prohrály 76:85. Semifinálová bitva je tak vyrovnaná 1:1 na zápasy.

„V Hradci jsme zvítězily na doskoky asi o 20 bodů, tentokrát jsme s tím celý zápas měly trošku problémy. Nemyslím si, že by to bylo menší bojovností, ale naše jediná klasická dlouhá hráčka pod košem Klára Vojtíková odehrála asi 10 minut kvůli faulům a strašně nám v tom doskoku chyběla. Měly jsme lepší fáze i horší fáze. Domácí do toho mnohdy šly více agresivněji. A my ve chvíli, kdy jsme to dotáhly, tak nás to stálo mnoho sil. V útočné fázi jsme se dostávaly trochu do křeče a začala váznout spolupráce. Když to všechno sečtu, tak z toho bylo nakonec vítězství soupeře a naše prohra,“ zhodnotila utkání trenérka Lvic Romana Ptáčková.

Možná klíčový třetí duel této série se hraje v úterý od 16 hodin v královéhradecké hale na Eliščině nábřeží.

Semifinále - 2. zápas: BK Žabiny Brno – TJ Sokol Hradec Králové 85:76 (26:21, 53:44, 68:61). Body: Vacková 21 (13 doskoků), Adamcová 14, Kopecká 11, Hamzová 10, Křivánková 10, Vondráčková 9, Stoupalová 5, Šoukalová 5 – Čuperková 18, Effangová 17, Marečková 17, Klaudová 11, Fišerová 6, Šotolová 6, Paurová 1. Rozhodčí: Hošek, Matějek, Křičková. Trojky: 8:12. Trestné hody: 20/15 – 16/12. Doskoky: 42:36. Fauly: 19:22. Pět osobních chyb: 0:2 (Vojtíková). Utkání se hrálo bez diváků. Stav série: 1:1.

Čtvrtfinálová série v kostce



1. zápas: Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno 89:60

2. zápas: Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové 85:76

3. zápas: Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno (30. března, 16.00)

4. zápas: Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové (1. dubna, 14.00)

Případný 5. zápas: Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno (3. dubna, 16.00)