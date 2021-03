Důležitý první krok mají za sebou a částečně mohou shodit nervozitu. Hradecké basketbalistky vstoupily impozantně do semifinálové série play off Renomia ŽBL, když na domácí palubovce roznesly Žabiny Brno 89:60. Po vyrovnané první půli Lvice odskočily a rozhodly ve třetí čtvrtině, kterou opanovaly 27:8.

„Zápas byl na začátku hodně nervózní, protože se jednalo o semifinále a musely jsme plnit i dost taktických věcí, které v jiných utkání nejsou. Jde o to, že když hráčka udělá chybu, tak je to většinou potrestané. V úvodu jsme některé věci nesplnily a dostaly jsme dvě rychlé trojky, což nás ale nakoplo. Od té chvíle jsme se začaly už jenom zvedat a vybojovaly jsme si to naší dravostí a hlavně doskokem. Získaly jsme většinu míčů, které nikdo nemá,“ řekla Klára Marečková, jež vstřelila hradeckých 16 bodů a doskočila 9 míčů.

„Myslím si, že ke konci už to Žabiny vzdaly. Ale jsem strašně ráda, že jsme alespoň mohly zapojit všechny holky, i z lavičky, čímž jsme rozložily minutáž. Je super, že naše mladé hráčky si mohly zahrát v takovém zápase,“ dodala zkušená podkošová hráčka Lvic.

Hodně spokojená s výkonem svých svěřenkyň byla trenérka Romana Ptáčková. „Čekaly jsme daleko vyrovnanější zápas, podobně jako v základní části. Ale tentokrát jsme byly ve větší pohodě, přestože soupeřky začaly vedením 6:0 po dvou trojkách a vypadalo to, že se mu bude dařit. Naší vcelku kvalitní obranou jsme jim hru narušily. Docela zásadní byla třetí čtvrtina, kdy jsme dokázaly navýšit náskok na více než dvacet bodů. My už víme, že patnáct až sedmnáct bodů nemusí stačit, proto jsem ráda, že jsme se dostaly přes dvacet a pak už jsme si to v klidu pohlídaly,“ pronesla šéfka hradecké lavičky.

Druhý zápas série hrané na tři vítězství se hraje v sobotu od 14 hodin v brněnské hale Rosnička. „Půjdeme do toho úplně stejně, jenom budeme v horší pozici, neboť se bude hrát na hostující palubovce,“ doplnila pivotka Marečková.