Ještě čtyři minuty před koncem na soupeře ze severu Čech ztrácely jediný bod (56:55). Závěr však zvládl lépe soupeř, utkání vyhrál 69:60 a na svěřenkyně kouče Martiška tak zbylo konečné 6. místo.

Vítězný tým střelecky táhlo duo Kadlecová (18) - Vorlová (17), na straně Trutnova se nejvíce dařilo Tereze Králové, jež si připsala 16 bodů, o dva méně pak zaznamenala Aneta Finková. Lokomotiva konečnou šestou příčkou zopakovala umístění ze sezony 2018/2019 a o dvě pozice vylepšila loňský osmý post.

DSK Levhartice Chomutov – BK Loko Trutnov 69:60 (21:14, 29:25, 48:44).

Body: Kadlecová 18, Vorlová 17, Rokošová 12, Bartoňová 9, Eisnerová 5, Aulichová a Kučerová 4 – Králová 16, Finková 14, Rylichová 11, Wilsonová 8, Šípová a Hrabětová 4, Linhartová 3. Rozhodčí: Salvetr. Fauly: 19:20. Trestné hody: 16/9 – 12/9. Doskoky: 47:45. Trojky: 2:6. Hráno bez diváků. První zápas: 76:73 (5. místo patří Chomutovu).

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: Gratuluji Chomutovu k pátému místu. Dnes to nebyl tak hezký zápas jako v Trutnově, ale opět mu nechyběly prvky play-off. My jsme chtěli uspět za každou cenu. V útočné fázi nám chyběla potřebná lehkost a plynulost. Náš herní projev byl hodně upracovaný, na každý koš jsme se hodně natrápili. Za stavu 29:20 jsme dokázali snížit rozdíl do poločasu na čtyři body, což nás pořád drželo ve hře o vítězství v sérii. Po vyrovnané třetí čtvrtině jsme se v poslední části dotáhli na 52:52. V tomto momentu jsme definitivně ztratili celou sérii. Nejprve "útočným" faulem a poté dalším zahozeným šoupákem zpod koše jsme odmítli možnost jít do vedení, což domácí hráčky využily a definitivně získaly sérii ve svůj prospěch. Bezprostředně po zápase jsme samozřejmě všichni smutní. Postupem času si ale začneme uvědomovat, co jsme letos všechno dokázali. Myslím, že na tuhle sezonu můžeme být všichni hrdí. My, co jsme absolvovali každý jeden trénink, zápas a vše, co jsme museli nutně absolovat, abychom mohli vůbec hrát, víme, o čem mluvíme! Z pohledu trenéra jsem na tento tým nesmírně hrdý.