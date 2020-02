BK Strakonice U19 Chance – Sokol Hradec Králové 44:92 (7:26, 22:38, 33:66). Body: Jeništová 13, K. Kuncipálová 9, Fadrhonsová 8, Petrušková 8, Soukupová 2, Stiborová 2, Suchanová 2 – Klaudová 30, Minarovičová 17, Effangová 15, Marečková 14, Buraová 6 (13 doskoků), Nosková 6, Fišerová 4. Rozhodčí: Vávrová, Musil, Bohata. Trojky: 3:8. Trestné hody: 6/5 – 19/16. Doskoky: 36:47. Fauly: 23:15. Pět chyb: 1:0 (Petrušková). Diváci: 65.

„Jsem spokojená, jak to dopadlo. Po Českém poháru se hráčky dostaly na dno fyzických sil a na předzápasovém tréninku bylo jen sedm hráček, tak jsem si říkala, že to asi nebude nic jednoduchého. Ale kupodivu nakonec to byl o něco jednodušší zápas než v Hradci,“ řekla trenérka hradeckých Lvic Romana Ptáčková.