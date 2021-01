„Ostudný výkon nehodný Ženské basketbalové ligy.“ Tak hodnotil trenér trutnovských basketbalistek Michal Martišek sobotní výkon svých svěřenkyň v prestižním východočeském derby s Hradcem Králové. Hostující favorit pod Krkonošemi zvítězil drtivým rozdílem 128:59! Připsal si tak historicky nejvyšší výhru ve vzájemných duelech. Lvice naprosto dominovaly. Stobodové hranice docílily už na konci třetí čtvrtiny.

V zápase nasázely 13 (!) trojek, což je rekord aktuálního ročníku ŽBL. Jejich nejlepší střelkyní byla patnáctiletá Dominika Paurová.

Zdroj: Jan BartošUž sedm zápasů v nejvyšší soutěži žen má na svém kontě talentovaná basketbalistka Dominika Paurová z Hradce Králové. Stihla to za měsíc a půl. Teprve patnáctiletá hráčka poprvé zasáhla do Renomia ŽBL na konci listopadu. O uplynulém víkendu sehrála svůj zatím nejpovedenější zápas, tedy alespoň co se statistik týká. Zkuste posoudit sami. K rekordnímu vítězství Lvic v krajském derby na palubovce Trutnova (128:59) přispěla osmnácti vstřelenými body (se spoluhráčkou Michaelou Matuškovou byla nejlepší střelkyní utkání), pěti úspěšnými doskoky, dvěma asistencemi a dokonce jedním blokem. Jen tak dál.