Hrdinkou zápasu byla bez debat jednadvacetiletá opora Trutnova Anna Rylichová, jež v zápase převzala taktovku po zraněné Kozumplíkové. Svůj vynikající výkon orámovala sedmadvaceti body, navrch přidala deset doskoků a stejně jako spoluhráčka Králová se pyšnit ceněným double-double.

Ze hřiště Slovanky vezete důležité vítězství. Jak trnitá k němu vedla cesta?

Bylo to hodně náročné utkání. Do zápasu jsme šly s tím, že nám chybí naše dvě největší opory Meg Wilson a Káťa Kozumplíková, o to složitější to pro nás bylo. My se ale dokázaly jako tým semknout a společně jsme utkání dotáhly do vítězného konce.

Znervózňovala tým hodně situace v tabulce? Přece jen druhá porážka od stejného soupeře by vás katapultovala na předposlední příčku.

Na postavení v tabulce jsme podle mě až tak nehleděly, ale bylo pro nás důležité samotné vítězství. Už jen z toho důvodu, že jsme jim porážku z minulého týdne chtěly vrátit.

Uspěly jste v prodloužení. Zasloužený výsledek?

Myslím, že je toto vítězství naprosto zasloužené. Každá jsme udělaly maximum co šlo, jak na hřišti, tak i na lavičce při povzbuzování. Chtěla bych holkám moc poděkovat, protože každá odvedla velký kus práce, bez kterého bychom jinak vítězství nevybojovaly.

V předchozím duelu se zranila kapitánka Kozumplíková. Cítila jste, že o to víc bude družstvo spoléhat právě na vás?

Věděla jsem, že se moje role v týmu změní. Káťa je jak lidsky, tak hráčsky nenahraditelná a pro mě je o to těžší ji zastoupit. Na druhou stranu je to pro mě nová výzva a může mě to posunout dál. Pokusím se toho zhostit, jak nejlépe dovedu.

Na Slovance jste tým táhla a v zápase si připsala sedmadvacet bodů. V tomto ohledu spokojenost?

Pro mě bylo důležité, že jsme vyhrály a dokázaly opravdu fungovat jako tým. A to, že jsem dala tolik bodů, je spíš příjemný bonus.

V čem si podle vás byly oba zápasy podobné?

Tak především v tom, že jsme již věděly, co od soupeře čekat. Tím pádem jsme tomu mohly přizpůsobit taktiku. Jinak to bylo ale o dost odlišné i z toho důvodu, že jsme v benešovské hale některé hrály poprvé v životě.

Půjde se vám teď s výhrou z posledního zápasu v roce o dost pozitivněji do vánočních svátků?

Určitě. Bylo to příjemné basketbalové zakončení tohoto roku.

Jak byste vlastně celý ten rok 2020 z pohledu Lokomotivy shrnula?

I přes mnoho komplikací a nepříjemnou koronavirovou situaci si myslím, že byla dosavadní část sezony pro nás celkem úspěšná. V některých zápasech nám chybělo k vítězství málo, jindy jsme naopak překvapily. Po Novém roce nás ale čekají utkání nová a se všemi nepříjemnostmi bude důležité se poprat a přidat další vítězství.