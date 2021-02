Závěrečnými dvěma zápasy trutnovské basketbalistky v tomto týdnu dohrají základní část Renomia ŽBL. Ve středu na domácí palubovce přivítají strakonický U19 Chance (18.00) a v sobotu vyrazí do Ostravy.

Chybět by u toho neměla osmnáctiletá rozehrávačka Lokomotivy Aneta Finková. Talentovaná odchovankyně novopackého basketbalu v letošním ročníku nejvyšší domácí soutěže dosud nevynechala jediný duel. S šestnácti odehranými zápasy se řadí po bok dalších tří spoluhráček s touto bilancí.

Aneto, víte, že jste jednou ze čtyř trutnovských hráček, které letos ještě nevynechaly jediný ligový duel? Čemu to přisuzujete?

Netuším, kolik nás v týmu je, ale samozřejmě vím, že jsem zatím v žádném utkání nechyběla. Myslím, že hlavním faktorem je zdraví, které u mě drží, zranění se mi vyhýbají. Zároveň mě ve hře drží fakt, že mě zatím nedostihla nemoc covid-19.

Jak krátce před jejím vyvrcholením hodnotíte dosavadní průběh této sezony?

Letošní mistrovský ročník hodnotím dost nešťastně. Potkalo nás bohužel zranění Kačky Kozumplíkové, navíc přišly hned dvě karantény. Ke všemu tam byla v řadě zápasů spousta nepovedených koncovek, které bohužel nedopadly v náš prospěch.

V tabulce vám patří osmá příčka. Je to post, jaký výkonům týmu odpovídá?

Nemyslím si, že osmé místo odpovídá týmovému výkonu. V této sezoně máme hroznou smůlu a nedostatek sil v závěrečných čtvrtinách. Náš tým má letos rozhodně na víc než je osmá příčka.

Ve středu vás doma čeká soupeř ze Strakonic. Souhlasíte, že výhra by pro vás měla být povinností?

Určitě ano. Jedním z našich hlavní cílů je postup do play off. Pokud se nám ve středečním duelu podaří zvítězit, tento cíl bude splněn. Strakonice určitě nejsou soupeřem, který nám výhru nechá zadarmo, takže to bude tvrdý a nejspíš vyrovnaný boj.

Aneta Finková v ŽBL:



2018/2019

3 zápasy, 1 bod

2019/2020

20 zápasů, 174 bodů

2020/2021

16 zápasů, 118 bodů



Celkem za Trutnov 39 utkání, 293 bodů, průměr 7,51 na utkání

V sobotu pak zavítáte do Ostravy. To by pro vás mohl být zajímavý test před očekávanými duely o konečné umístění v ročníku, že?

V tom s vámi souhlasím. Ostrava bude další výzvou, kde ani tak nepůjde o výhru, jako o prověrku našich schopností před závěrečnými boji o umístění.

Jak jste vlastně před časem přivítala zprávu o změně hracího systému pro závěr soutěže, kdy na vyřazené celky ze čtvrtfinále play off budou čekat ještě duely o konečná umístění?

Jsem za tuto možnost opravdu moc ráda, protože v této době spousta lidí nemůže dělat to, co dělají rádi. Nám se alespoň prodlouží sezona a navíc budeme mít možnost ještě hnout se svým umístěním. Ke všemu pouze směrem nahoru.

Věříte, že váš tým letos má na to, aby aktuální osmé místo ve finiši vylepšil?

Věřím a doufám, že všem dokážeme, že se s osmým místem nehodláme spokojit. Pečlivě se na konec sezony připravujeme a troufnu si říct, že jsme v týmu v dobrém rozpoložení.

Není to tak dávno, co trutnovský basketbal patřil k české špičce. Získával medailová umístění, reprezentoval v evropských pohárech. Sledovala jste v té době výsledky klubu?

Upřímně jsem v té době neměla ponětí, jak byl trutnovský celek výborný. Ale pamatuji si, že na pár zápasech jsem byla a pohled na hru Trutnova mě velmi bavil.

Kdo v dnešní době na mezinárodní úrovni drží český prapor, to jsou hráčky USK Praha. Co pro vás znamená možnost měřit se s tak kvalitními soupeřkami?

Je to vždy skvělá příležitost zahrát si proti hráčkám, které pravidelně nastupují v Eurolize. Dává mi to možnost nabírat zkušenosti, které při trénincích nezískám. Určitě mě každý zápas proti USK posouvá dopředu.

Jste s odstupem času ráda za své rozhodnutí přestoupit před pěti lety do Trutnova? Jak si působení v ligovém týmu užíváte a jak dlouho věříte, že tu vydržíte?

Svého rozhodnutí dnes rozhodně nelituji. Trutnov mě basketbalově posunul o dost výš. Navíc už když jsem sem přišla, dávali zdejší trenéři příležitosti mladším hráčkám. Toho si neuvěřitelně vážím a jsem vděčná za každou šanci, která je mi v tak mladém věku v ŽBL poskytnuta. Co se týče působení v Trutnově, tak mě ještě čeká závěrečný ročník na střední škole, takže odchod rozhodně neplánuji. Samozřejmě bych moc ráda i po ukončení střední školy zůstala hrát v Trutnově.

Co ve své basketbalové kariéře považujete za dosavadní největší úspěch a čeho byste naopak ještě ráda dosáhla?

Zatím žádné cíle do budoucna nemám. Snad jen zůstat zdravá co nejdéle to půjde a pokračovat v hraní basketbalu. Doposud jsou mými největšími úspěchy druhé místo na mistrovství Evropy hráček do šestnácti let a účast na Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) v roce 2017.

Trutnovské hráčky se stoprocentní zápasovou docházkou:



Anna Rylichová 16 zápasů, 416 minut

Aneta Finková 16 zápasů, 347 minut

Tereza Králová 16 zápasů, 322 minut

Anna Hrabětová 16 zápasů, 225 minut