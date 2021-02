Lvice míří pro pohárový postup do Brna. Trutnov o Final4 zabojuje doma se Slavií

/FOTO/ Pouze účastníků nejvyšší domácí soutěže se letos týká Renomia Český pohár žen. Zapojila se tak do něj desítka družstev a poté, co ze dvou osmifinálových bitev vykrystalizovala osmička čtvrtfinalistů, mohou si dva už ve středu večer zajistit vstupenku do Final4. A těmi dvěma celky by se rády staly východočeské kluby z Hradce Králové a Trutnova.

RENOMIA ŽBL: BK Loko Trutnov - BLK Slavia Praha. | Foto: Miloš Šálek

Lvice zavedl los na půdu KP Brno. Od 17.30 hodin zde soupeři změří síly, přičemž v obou vzájemných soubojích letos uspěly svěřenkyně trenérky Ptáčkové. Že se čeká vyrovnaná partie, o tom svědčí postavení rivalů v tabulce ŽBL. Hradci patří druhá příčka, Brňankám třetí. Obhájkyně titulu překročily hranice regionu. Do Prahy si odvezly suverénní výhru Přečíst článek › To trutnovská Lokomotiva naopak naráží na soka, kterému v probíhajícím ročníku nejvyšší domácí soutěže dvakrát podlehla. Pražská Slavia však coby pátý tým tabulky patří k těm hratelnějším soupeřům. Duel v Trutnově statuje v 18 hodin.