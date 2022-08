Řeknete si, no a co, tak se někým nahradí, na světě jsou přece daleko větší katastrofy. To je samozřejmě pravda, nicméně pro české dlouhány je Saty nenahraditelný. Po sportovní i lidské stránce.

Zraněný Satoranský vynechá kvalifikaci o MS. Start na domácím Euru vyloučen není

Tragédie je to i pro samotného hráče. Na domácí Euro se těší jako malý kluk. Jako hlavní pilíř zlaté generace by rád dosáhl na úspěch také před vlastním publikem. Jenže čas letí jako splašený, do začátku šampionátu zbývá přesně devět dní.

Zranění české hvězdy na přípravném turnaji v Hamburku nemohlo přijít v méně vhodný čas.

S nejhorší variantou se raději nepočítá

„Tomáš absolvoval magnetickou rezonanci i spoustu dalších vyšetření. Zůstalv Praze a bude minimálně po dobu jednoho týdne intenzivně rehabilitovat, to znamená, že nezasáhne do zápasů světové kvalifikace v Paříži a v Chomutově proti Maďarsku. Po jednom týdnu půjde na další rezonanci a na základě výsledků se rozhodneme o dalším postupu,“ informuje generální manažer reprezentace Michal Šob.

Všichni dělají maximum, ale co když Satoranský začátek Eura nestihne?

Finální nominace se uzavírá den před prvním utkáním na turnaji. Podle manažera je ve hře i varianta, že by vedení týmu zapsalo dvanáctku hráčů i se Satoranským, a to s výhledem, že by se rozehrávač uschopnil ke hře v průběhu turnaje.

S nejhorší variantou, tedy že by Satoranský musel odpískat celý šampionát, nikdo nepočítá. Raději. Bez Satyho je totiž nároďák sotva poloviční a hrozil by krach už ve skupině.

Nejde jen o jeho basketbalové schopnosti. Je přirozeným vůdcem, vzorem. Jsou s ním spojeny všechny úspěchy v novodobé historii. Ryze hypoteticky: kdyby Satoranský nebyl na mistrovství světa v Číně, Češi by usilovali možná o dvacáté místo. Kdyby Satoranský nehrál na olympijské kvalifikaci v Kanadě, čahouni vidí Tokio jen v televizi.

Touha splnit povinnost je nejlepší lék

A když už je řeč o olympiádě v Japonsku: Lvi poprvé na velké akci nezanechali hlubokou stopu. Jeden z důvodů vybředl na povrch až po návratu ze Země vycházejícího slunce. Odchovance USK Praha od prvního zápasu bolela poměrně dost třísla, což ho limitovalo.

Prohlásil však, že nemohl nechat svůj tým na holičkách. V podobném duchu uvažuje už nyní, ale zdraví je věc nevyzpytatelná. A nevyzpytatelná jsou i zranění kotníku.

Český národní tým se v podobné situaci ocitl právě na světovém šampionátu v Číně. V osmifinálové skupině po faulu brazilského hráče špatně došlápl Blake Schilb a odnesl to jeho kotník.

Američan s českým pasem vynechal utkání s Řeckem a do čtvrtfinále proti Austrálii už nastoupil. Pravda, jeho účinkování na kurtu mělo jepičí život. Na obou případech je však zřetelné, že víra, odhodlání a povinnost vůči sobě i spoluhráčům a také touha nepřijít o významnou akci či zápas jsou těmi nejlepšími medikamenty.

Hledají se rozehrávači

Tomáš Satoranský je navíc obrovským lákadlem nejen pro české fanoušky. "Naštěstí" se zranil v době, když už většina z nich má vstupenky na domácí skupinu zakoupené.

Jak už bylo řečeno, Satoranský určitě nezasáhne do dnešního (ve Francii) ani sobotního boje (s Maďarskem v Chomutově) o mistrovství světa 2023. Tím se o něco zmenšují naděje na postup na šampionát, který se koná na Filipínách, v Japonsku a Indonésii. Přitom to byl právě on a další krajánci, kteří v závěrečném okně první fáze kvalifikace pomohli vydřít další level. Češi díky nim zvítězili i na palubovce Litvy.

Horší je, že na pozici rozehrávače nemůže nastoupit ani Vít Krejčí (má naražená žebra), zatímco Ondřeje Sehnala na turnaji v Německu limitovala zraněná ruka. Dostane tak šanci třeba Tomáš Vyoral, mezitím už z nominace vyřazený?