Nikdy neuhne. Tenhle chlápek jde do všeho po hlavě a natvrdo. Není proto divu, že občas se nevyhne nějakému tomu střetu. Umí ale rozdat i přijmout. Srbský basketbalista NEMANJA BARAČ však měl v soubojích poslední dobou smůlu. Zlomil si nos a dostal ránu do kolene.

Přestože na tom hradecký křídelník nebyl zdravotně zrovna nejlépe, za žádnou cenu si nechtěl nechat uniknout rozhodující bitvu o bronzové medaile v rámci Hyundai Českého poháru. A udělal dobře, neboť v derby s Pardubicemi pomohl Královským sokolům k vítězství 92:90 a zisku cenného kovu, prvního v historii klubu.

Třicetiletý hráč navíc zapsal v basketu ceněný „double – double“ za 12 bodů a 10 doskoků. K tomu přidal pět asistencí, tři získané fauly, ale hlavně dřel a bojoval, žádný míč pro něho nebyl ztracený. Všiml si toho i basketbalový expert České televize, který zápas komentoval na internetovém portálu tvcom.cz. Dokonce jej označil za možná nejlepšího hráče na palubovce. Sám Srb však se svým výkonem úplně spokojený nebyl. „Musím hrát ještě lépe,“ řekl poněkud sebekriticky.

Barač je považován za jednoho z nejlepších obránců v české nejvyšší soutěži. Hradečtí spoluhráči o něm říkají, že když nemůže nastoupit, dostávají o hodně více bodů. Něco na tom pravdy bude.

Jak chutná pohárový bronz?

Je to velmi cenný kov a to jak pro mě, tak i pro klub. Mám z toho dobrý pocit.

Kdy jste začal věřit, že by to mohlo cinknout?

Věřil jsem po celou dobu utkání o třetí místo, že soupeře můžeme porazit.

Proti Pardubicím jste zapsal ceněný double - double. Vedle toho jste bojoval, dřel. Cítil jste se dobře?

Ano, měl jsem double - double, ale nebyl jsem moc šťastný z toho, jak jsem hrál. Musím hrát daleko lépe. Jinak jsem se necítil moc dobře, ale snažil jsem se zápas odehrát, jak nejlépe jsem mohl, abych pomohl svému mančaftu vyhrát.

V poslední době jste měl nejeden zdravotní problém, bylo potřeba do zápasů zatnout zuby?

Je to tak, měl jsem zlomený nos a den před zápasem s Pardubicemi jsem dostal ránu do kolene. Někdy však musíte hrát i přes bolest, hlavně v případě, když jde o takhle důležité utkání.

Berete vítězství s Beksou i jako odvetu za to, že vás v závěru základní části ligy připravila o účast v nadstavbové horní šestce?

Nemyslím si. I kdybychom to utkání v základní části vyhráli, tak by to nezměnilo nic na tom, že bychom chtěli vyhrát i toto. My chceme vyhrávat každé utkání.

Kde byste chtěl s týmem zakončit letošní sezonu v Kooperativa NBL?

Co nejvýše to půjde. Jdeme zápas od zápasu a chceme jich vyhrát co nejvíce.

Jak se vám vůbec zamlouvá angažmá v Hradci?

Jsem v Hradci velmi spokojený. Mám tady všechno, co potřebuji.

Určitě jste už stihl trošku poznat i samotné město. Co se vám tu zalíbilo?

Město je fakt nádherné. Také tu je spousta míst, kde si můžou hrát děti. To je pro mě hodně důležité, protože mám dceru. Rovněž mám rád, že ve městě nikdo nepospíchá a není tam tolik rušno. Ovšem co mám nejraději, tak to je příroda kolem města, kam můžu chodit na dlouhé procházky.

VIZITKA - Nemanja Barač



Narozen: 20. dubna 1990

Národnost: srbská

Výška a váha: 196 cm a 96kg

Pozice: křídlo

Kooperativa NBL 20/21 – zápasové průměry: body 11.3, doskoky 4.4, asistence 3.4, minuty 26.3

Basketbalová minulost: nejvyšší soutěž hrál také ve Slovinsku (Rogaska Crystal), v Srbsku (Konstantin Nis), v Rumunsku (Oradea) a na Slovensku (Inter Bratislava), odkud v lednu 2020 přišel do Hradce Králové

Zajímavosti: v roce 2017 získal ocenění za nejlépe bránícího hráče slovenské ligy, v letech 2017 – 2019 tam získal s Interem Bratislava mistrovský titul