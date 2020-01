„Svitavy předvedly konstantnější výkon, takže jejich vítězství je nakonec asi zasloužené. My měli dobrý začátek a celkově dát Svitavám 102 bodů je super, ale když nebudeme dobře bránit, tak je to pořád stejná písnička. Máme dobrý útok, ale taky mizernou obranu,“ uvedl hradecký kouč Lubomír Peterka.

„Jsme moc rádi, že jsme ten zápas zvládli. Před zápasem i v šatně jsme se bavili o tom, že budeme dobře bránit. Ale to se nám vůbec nepovedlo, hlavně na začátku. Naštěstí ve druhé a třetí čtvrtině jsme aspoň trošku zlepšili obranu a dostali se přes Hradec,“ řekl svitavský trenér Lukáš Pivoda.

Kingspan Královští sokoli Hradec Králové – Dekstone Tuři Svitavy 102:107 (31:22, 52:56, 71:80). Body: Tresač 23, Stamenkovič 23, Sedmák 18, Pekárek 17, Lošonský 15, Ondřej Peterka 6 – Crandall 24, O'Brien 17, Marko 16 (10 asistencí), Slezák 14, Kovář 12, Puršl 11, Jelínek 6, Dodd 6, Kotásek 1. Rozhodčí: Vyklický, Jedlička, Hecl. Fauly: 19:24. Pět osobních chyb: 0:2 (Kovář, Jelínek). Trestné hody: 27/20 – 19/14. Trojky: 8:9. Doskoky: 36:31. Diváci: 237.

Beksa uhájila čtvrté místo

Přímý souboj o čtvrtou příčku. První pětiminutovka (8:3) nabídla dietní podívanou. Vůbec celá čtvrtina se hostům nevydařila. Z dvaceti pokusů jen čtyřikrát zamířili do síťky. Ve druhé už to byla jiná káva a v jejím závěru se Beksa poprvé dostala do vedení. Karta zoufalosti střelby se otočila ve třetím kvartále a hosté pláchli dvojciferně. Přes ústecké zmrtvýchvstání dotáhli duel k vítězství.

Sluneta Ústí nad Labem – BK JIP Pardubice 67:73 (18:11, 33:36, 44:57). Body: P. Houška 16, Brown a Čampara po 12, Šotnar 11, Svejcar 9, Pecka 4, Bažant 3 – Vyoral 26, Pavlovič 17, Švrdlík 9, Kohout a Půlpán po 6, Nečas 4, Škranc 3, Slanina 2. Fauly: 21:20. Tr. hody: 19/14 – 24/17. Trojky: 8:3. Doskoky: 42:48.