Série porážek je zastavena. Hradečtí basketbalisté po šesti prohraných zápasech konečně zabrali a dokázali zvítězit. Už byl také nejvyšší čas. V tabulce Kooperativa NBL totiž klesli na předposlední jedenácté místo. V sobotu však na domácí palubovce porazili Ostravu o 20 bodů a jsou zpět na deváté příčce.

Kingspan Královští sokoli Hradec Králové - NH Ostrava 92:72 (26:23, 41:49, 67:60).

Nová huť přijela na východ Čech povzbuzena dvěma výhrami (v Brně 85:83 a doma s Olomouckem 97:92), díky čemuž vystřídala na deváté pozici právě Královské sokoly. V prvním poločase rozhodně ukazovala, že předchozí výsledky nebyly náhodné. Po přestávce ale hosté vyhořeli v ofenzivě. Naopak domácí se rozehráli k velkému výkonu a nebylo co řešit.

„Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý soupeř, Ostrava teď sehrála dva výborné zápasy s vítězným koncem. V prvním poločase potvrdila, že má schopné hráče. Musím říct, že ve druhé čtvrtině jsem se na své hráče hodně zlobil, protože jsme se nedokázali zkoncentrovat. Bylo to hodně i o nás, že jsme dovolili Ostravě, aby odskočila. Začátek zápasu byl totiž z naší strany dobrý. Nicméně o přestávce jsme si v šatně řekli, že budeme hrát jenom basketbal a nebudeme se starat o jiné věci. Kluci po změně stran ubránili soupeře na třiadvaceti bodech, což rozhodlo. Důležité bylo, že jsme do druhé půle dobře vstoupili. Tím jsme se dokázali zkoncentrovat a hráli jsme to, co jsme chtěli,“ pronesl Lubomír Peterka, kouč hradeckého Kingspanu.