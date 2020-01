Ve druhé půli sice smazali třináctibodovou ztrátu, ale na další únik Geosanu už nezareagovali. „Mrzí mě, že jsme domácím dovolili dotáhnout se na nerozhodné poločasové skóre. Tam začaly naše problémy,“ ví hradecký kouč Lubomír Peterka.

BC Geosan Kolín – Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové 87:74 (16:20, 42:42, 66:62). Body: Číž 23, Durham 20, Igrutinovič 14, Granič 10, Kolář 8, Krefft 7, Machač 5 – Sedmák 21, Tresač 16, Lošonský 12, Pekárek 12, Stamenkovič 8 (12 asistencí), O. Peterka 5. Rozhodčí: Blahout, Nejezchleb, Karafiát. Fauly: 18:20. Trestné hody: 18/11 – 18/15. Trojky: 8:7. Doskoky: 38:37. Diváci: 550.

Tuři zvládli další koncovku

Tahák kola zahájili Tuři velmi špatně, za pět a půl minuty dali jediný koš, přesto po první čtvrtině vedli. Druhá perioda, to byl vyrovnaný boj, ve kterém nikdo nedokázal bodově odskočit. To se povedlo hostům skvělým nástupem do druhého poločasu, ale o rozhodujícím trháku se ještě mluvit nedalo, neboť Sluneta dotahovala a na hřišti se strhla obrovská bitva. Od stavu 65:64 však Svitavští předvedli, že v napínavých koncovkách umí chodit. Klíčovou trojku trefil novic v týmu Stamenkovič.

Sluneta Ústí nad Labem – Dekstone Tuři Svitavy 69:76 (16:18, 38:37, 55:61). Body: Houška 22, Svejcar 12, Bažant 12, Brown 12, Maděra 3, Pecka 3, Šotnar 3, Čampara 2 – Marko 14, Crandall 13, Dodd 13, Kovář 10, O'Brien 9, Puršl 6, Slezák 4, Stamenkovič 4, Kotásek 3. Rozhodčí: Vyklický, Pokorný, Ulrych. Fauly: 17:24. Trestné hody: 26/13 – 15/8. Trojky: 6:8. Doskoky: 39:46. Diváci: 820.

Pardubice vytasily trojky

Nadřeli se více, než se čekalo. Pardubičtí basketbalisté zaknihovali svoji dvanáctou výhru v sezoně, ovšem pražský tým jim situaci nijak neusnadnil. Ba naopak. A tak Beksa musela vytasit ze svého střeleckého arzenálu trojky. Sovy definitivně zlomila v rozmezí od 33. do 38. minuty. Všech patnáct bodů tady domácí dali zpoza tříbodového oblouku. „Ve druhé půli nám pomohlo, že jsme hráli rychleji dopředu. V té první nám to moc nevycházelo, měli jsme pár ztrát v přechodové fázi, ale po přestávce jsme to zlepšili a urvali vítězství,“ pochvaloval si pardubický rozehrávač Viktor Půlpán.

BK JIP Pardubice – USK Praha 91:81 (19:20, 44:42, 65:61). Body: Vyoral 27, Švrdlík 17, Pavlovič 16, Půlpán 15, Škranc 7, Kohout 5, Slanina 4 – Appleby 17, Sehnal 13, Proleta 12, Štěrba 12, Marič 9, Mareš 8, Stevanovič 5, Křivánek 3, Petružela 2. Rozhodčí: Matějek, Kapaňa, Kovačovič. Fauly: 20:23. Pět chyb: Půlpán – Mareš. Trestné hody: 22/21 – 26/18. Trojky: 12:7. Doskoky: 45:35. Diváci: 1120.