/FOTO/ Zapomenout na velké zklamání. Hradečtí basketbalisté chtějí hodit za hlavu středeční vystoupení v Děčíně, kde ztratili už takřka vyhraný zápas. Respektive zkraje druhé půle vedli už o pětadvacet bodů, jenže nakonec po prodloužení padli.

Kooperativa NBL: BK Armex Děčín - Královští sokoli Hradec Králové. | Foto: Deník/ Jaroslav Zeman

V sobotním utkání 14. kola Kooperativa NBL přivítají v třebešské sportovní hale od 18 hodin USK Praha. Kdekdo by řekl, že je to znovu hratelný soupeř. To možná ano, ale pozor! Letos zatím prožívá velmi dobrou sezonu. V průběžné neúplné tabulce zatím figuruje na pátém místě (7 výher – 5 porážek), ale co hlavně: jako jediný dokázal pokořit věhlasný hvězdný tým z Nymburka.