Už pátý vítězný zářez v této sezoně vybojovali v sobotu hradečtí basketbalisté. V domácím utkání dvanáctého kola nejvyšší soutěže porazili Ostravu rozdílem osmi bodů 99:91.

Hostující celek nastoupil v třebešské sportovní hale oslaben o dva zraněné klíčové hráče, přesto se dokázal semknout k velmi dobrému výkonu a Královským sokolům zle zatápěl.

Domácí byli naopak kompletní a šli do zápasu v roli favorita. Ovšem po tři čtvrtiny to na palubovce nebylo vůbec znát. Hrál se vyrovnaný basket, chvílemi byl dokonce vpřed ostravský tým.

Hradec vše zlomil až v závěrečné periodě, kdy už Nové huti chyběla větší rotace. Východočeši dokázali soupeři odskočit až na čtrnáct bodů, což bylo rozhodující.

Královští sokoli Hradec Králové – NH Ostrava 99:91 (25:28, 52:50, 75:75). Body: Lošonský 23, Stamenkovič 20, Sedmák 16, O. Peterka 14, Barač 9, Šoula 8, Brožek 4, Koloničný 3, Halada 2 – Waterman 27, Heinzl 22, Alleyn 21, Šmíd 9, Lukáč 5, Svoboda 5, Snopek 2. Rozhodčí: Matějek, Kurz, Kovačovič. Trojky: 5:9. Trestné hody: 12/8 – 16/12. Doskoky: 38:33. Fauly: 18:18. Hráno bez diváků.

„Jsem rád za toto vítězství. Ač to vypadá poměrně pohodově o osm bodů, tak Ostrava nám zle zatápěla a my jsme především v první půli byli tragičtí v obraně. Tam nás soupeř trápil útočnými doskoky. O přestávce jsme si řekli, že to změníme. Sice se to moc nezlepšilo, ale naštěstí Ostravákům došla energie, hlavně těm základním hráčům, což si myslím, že rozhodlo. Nakonec to vypadá jako pohodové vítězství, ale hrozně jsme se nadřeli,“ konstatoval po utkání Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

Že to byla nesmírně těžká partie, potvrdil i rozehrávač Lukáš Kantůrek. „Přijel k nám soupeř, který byl určitě naladěný na výhru. První poločas byl vyrovnaný, dokonce si myslím, že většinu času jsme prohrávali. Musím říct, že tým Ostravy výborně bránil, i když byl bez dvou klíčových hráčů Radka Pumprly a Petra Bohačíka. Zhruba v půlce či ke konci třetí části jsme začali vyvíjet větší tlak a bohudík jsme hosty přejeli. V důležitých momentech se nám povedlo proměnit trojky. Přesto jsme se museli na vítězství nadřít,“ řekl mladý hradecký hráč ročníku 1998.

Tým z města pod Bílou věží vůbec poprvé v aktuální sezoně dokázal uspět podruhé za sebou. V obou případech mu jenom těsně uniklo pokoření magické stobodové hranice. Ve čtvrtek na půdě Olomoucka to bylo o dva body, o dva dny později proti Ostravě pouze o jediný.

Další střetnutí v rámci Kooperativa NBL čeká Peterkův celek ve středu, kdy se představí na palubovce nepříliš oblíbeného Děčína (18.30), který po postupu mezi elitu ještě nedokázal porazit.

Liga mužů – 12. kolo: Pardubice – USK Praha 73:72, Hradec Králové – Ostrava 99:91, Nymburk – Svitavy 105:74, Děčín – Olomoucko 89:73, Kolín – Brno 83:64, Opava – Ústí n. L. 93:75.

Tabulka:

1. Nymburk 11 10 1 1076:873 90,9

2. Opava 11 10 1 1038:861 90,9

3. Kolín 9 6 3 774:729 66,7

4. Brno 8 5 3 636:628 62,5

5. USK Praha 11 6 5 883:875 54,5

6. Pardubice 12 6 6 979:987 50,0

7. Ústí nad Labem 11 5 6 920:936 45,5

8. Hradec Králové 11 5 6 878:936 45,5

9. Děčín 10 4 6 794:833 40,0

10. Ostrava 11 3 8 876:973 27,3

11. Svitavy 12 3 9 973:1089 25,0

12. Olomoucko 11 1 10 895:1002 9,1