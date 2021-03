Přestože měli papírově slabší soupeře, zdá se, že formu z Final 8 Českého poháru, kde překvapivě vybojovali bronz, si drží i po následných covidových problémech v týmu.

Basketbalisté Hradce Králové po opuštění karantény vyhráli všechny tři duely nadstavbové fáze Kooperativa NBL. Ve středečním utkání skupiny A2 si bez problémů poradili s Olomouckem (90:67) a navázali na předešlé dva vítězné zářezy s Ostravou (97:70 venku a 81:74 doma).

Královští sokoli do zápasu vlétli jako uragán a po dobu třiceti minut nedali hostům sebemenší šanci (čtvrtiny 22:8, 27:14 a 23:17). V závěrečné periodě si pak už mohli dovolit povolit a pošetřit síly.

„Trochu jsme se poučili z předešlého duelu s Ostravou, kdy jsme do utkání vstoupili vlažně a nekoncentrovaně, takže zápas nebyl úplně pohledný. Teď to bylo o něco lepší. Začali jsme koncentrovaně, hráli jsme tvrdě, běhali rychle dopředu, přesně to, co jsme chtěli,“ uvedl Lukáš Brožek, dvaadvacetiletý rozehrávač hradeckého týmu.

„Jsem spokojený, neboť zápas se odvíjel pro nás stylem start cíl. Už v poločase bylo jasné, že to bude jen o rozdílu skóre. Jsem rád, že jsem mohl dát šanci všem hráčům, kteří hrají méně, abychom ušetřili síly, protože máme zdravotní trable. Doufám, že odveta se nám taky povede a vyhrajeme i u nich,“ dodal Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

V sobotu se stejní soupeři utkají v Prostějově (18), půjde o dohrávku 1. kola.