Královští sokoli však nesklánějí hlavy dolů. ,,Byl to náš první zápas po delší pauze a z herního hlediska nebyl vůbec špatný. Jen v té obraně nám to mohlo jít líp,“ konstatoval hradecký pivot Peter Sedmák. Už ve středu se jeho tým může vytáhnout v derby s Pardubicemi. ,,Všechno je možné. Pokud podáme koncentrovaný výkon, můžeme porazit i Pardubice,“ je přesvědčen.

Zpět ke Kolínu. Považujete jeho výhru za šťastnou?

Dá se říci, že ano. Dlouho se to pro nás vyvíjelo příznivě. Neočekávaně padlo dost bodů. Nemysleli jsme si, že jich po měsíci nastřílíme tolik. Je pravda, že v obraně to bylo slabší. A v závěru nám opravdu chybělo i trochu štěstí.

Po prvním poločase jste vedli o sedm bodů. Pak přišel útlum. Čím to?

Kolín ve druhé půli změnil obranu. Začali přebírat našeho rozehrávače vysokými hráči, nám se navíc přestalo dařit střelecky. Jim to tam ke všemu začalo padat z trojkové vzdálenosti a dotáhli se.

V závěru jste ale měli možnosti vyrovnat…

Nevyšlo to. Pavol Lošonský ani Filip Halada bohužel neuspěli. Na konci se už ty fauly tolik nepískají. Bylo to těsné. Vypadlo to z obroučky.

Za první půlku jste nasázeli deset trojek. Ve druhé už jen jedinou. Rozhodl i tento faktor?

Pedja Stamenkovič to v první půlce pěkně rozdával, měl snad šest asistencí. Po přestávce už tolik prostoru nedostal. Bylo to i změnou obrany, o které jsme tu mluvili. Jejich vysocí hráči si nás dobře přebírali.

I trenér Peterka zmínil, že jste v obraně malinko plavali. Co zlepšit do derby s Pardubicemi, které je na programu už be středu?

Hlavně musíme hrát agresivněji a více si pomáhat. Nesmíme jim nabídnout snadné pozice ke skórování.

Jak vidíte šance na úspěch?

Hrajeme doma. Oni měli v pondělí dlouhý výjezd do Opavy. Je potřeba na ně od začátku vlétnout. Je to otevřené. Pokud podáme koncentrovaný výkon v útoku i obraně, můžeme klidně porazit i Pardubice.

Schází vám diváci?

Samozřejmě je to jiné. Hodně zvláštní. Jsme ale rádi, že můžeme alespoň hrát.

Jak jste se vy osobně cítil po tak dlouhé pauze v ostrém zápase?

Nebylo to až tak špatné. Dobře jsme před tím potrénovali. V útoku jsme fakt hráli velmi dobře. Od toho se musíme odrazit.

Takže žádný zmar z těsné prohry?

Zamrzí to vždycky. V našem případě to není poprvé. Kéž bychom to brzy zlomili. Ale zlomíme to jedině pozitivním přístupem. Některá zakončení je potřeba vyřešit lépe. Rozebereme si to. Není třeba z toho dělat tragédii. Musí nás to zdravě nakopnout, máme dobrý tým.

Kooperativa NBL, 9. kolo: Kolín – Hradec 95:93 (27:25, 51:58, 74:78). Body: Číž 25, Novotný 24, Skinner 23, Petráš 8, Jelínek 7, Machač 6, Dlugoš 2 – Lošonský 20, O. Peterka 16, Sedmák 14, Halada 12, Stamenkovič 11, Brožek 7, Barač 5, Koloničný 5, Šoula 3. Trojky: 15:11. Trestné hody: 15/8 – 16/12. Doskoky: 38:43. Fauly: 16:18.



„Soupeři ke šťastné výhře pomohlo, že hrál dobře v pátek s Nymburkem. Nám se ukázalo, že v obraně trošku plaveme. Dostali jsme 95 bodů, což mě mrzí,“ uvedl hradecký trenér Lubomír Peterka.

Derby bez diváků je tu. Zaskočí Sokoli favorizované Pardubice?

Do derby nepůjdou v ideálním rozpoložení. Královští sokoli i pardubická Beksa v pondělních duelech Kooperativa NBL neuspěly.

Větší ,,újmu na zdraví“ utrpěl rozhodně Hradec, který měl partii v Kolíně výborně rozehranou, přesto nakonec těsně padl 95:93. ,,Naším cílem bude hrát rychlý a agresivní basket. Záležet bude, jak se projeví únava, jelikož to bude druhé utkání v rychlém sledu. Snad je i bez diváků dokážeme zaskočit,“ přeje si asistent Lukáš Rovenský.

Pardubice prohrály v Opava o šestnáct (85:69) bodů. ,,Hradec Králové je hodně útočně laděný tým, takže klíčovým faktorem bude naše obrana,“ uvedl asistent Adam Konvalinka.

Zápas 10. kola začne v třebešské sportovní hale ve středu v 18 hodin.