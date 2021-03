Dohrávka 1. kola nadstavbové skupiny A2 mezi BK Olomoucko a Královskými sokoly se hraje od 20.20 hodin v Prostějově, kde má hanácký celek své domoviště.

Půjde o reprízu středečního utkání, které Východočeši na třebešské palubovce jasně ovládli v poměru 90:67. Navázat na tři dny staré vítězství, celkem v nadstavbě již třetí, budou chtít i v hale soupeře.

Moravskému celku se vzdaluje šance na postup do předkola play off. Pokud chce ještě živit naději, potřebuje jednoznačně uspět. Hradečtí se naopak vezou na vítězné vlně, avšak všichni hráči stále ještě nejsou stoprocentně zdravotně fit. Naposledy absentovali pivot Lošonský (rekonvalescence po covidu) a křídelník Šoula (zranění ruky), kteří by měli chybět rovněž nyní.

I v oslabené sestavě však tým předvádí dobré výkony. Je precizně řízen rozehrávačem Pedjou Stamenkovičem, kterého podporuje důraznou hrou Nemanja Barač. Ten během nadstavby zapisuje průměrně přes dvacet bodů na zápas!

Na palubovce Olomoucka Královští sokoli očekávají těžší utkání. Výhru by mohly zajistit týmová hra a skvělá obrana. „Do utkání musíme nastoupit koncentrovaní, jako ve středu, kdy jsme si hned na začátku vytvořili náskok a ten pak udržovali až do konce,“ říká Lukáš Rovenský, asistent trenéra hradeckého týmu Lubomíra Peterky.