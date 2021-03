Padlo hodně bodů, koncovka měla grády. Tomuto zápasu Kooperativa NBL nechybělo téměř nic, snad jen fanoušci na tribunách. Ti by si dramatickou zápletku zajisté užili se vším všudy. Takhle si ji mohli vychutnat alespoň u obrazovek v rámci přenosu na webových stránkách tvcom.cz.

Hradečtí basketbalisté v nervy drásajícím závěru udolali Ústí nad Labem, vedoucí tým nadstavbové skupiny A2, 85:84 a dotáhli se na něj. Královští sokoli byli po většinu času ve vedení (až 17 bodů). Jenže v závěru o něj mohli přijít. Oni o něj dokonce přišli a najednou ztráceli čtyři body, ale v úplné koncovce si jej zase dokázali vzít zpět.

„Tam to bylo o štěstí, ale celkově si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, protože jsme vedli tuším až o sedmnáct bodů a hráli jsme fakt dobře. Bohužel pak byli vyfaulovaní hráči, trošku nám docházela i energie, neboť hrajeme na úzkou rotaci. Každopádně máme důležité vítězství,“ uvedl hradecký kouč Lubomír Peterka.

Že mužstvo mělo v koncovce štěstí, zdůraznil i jeho syn Ondřej coby nejlepší střelec svého týmu v tomto utkání.

„Je to tak. Asi 35 minut jsme hráli dobře, míč šel z ruky, měli jsme dobré střely a vybudovali jsme si nadějný náskok. Bohužel v poslední čtvrtině jsme nedali nějaké trestné hody a otevřené střely, čímž jsme pustili Ústí zpět do zápasu. Myslím si, že jsme utekli hrobníkovi z lopaty. Prohrávali jsme o 4 body, Pedja Stamenkovič měl šťastnou, ale důležitou trojku, pak Nemanja Barač dal koš s faulem. To se většinou v koncovce nestává. Bylo to o štěstí, ale jsme rádi za toto vítězství, které je důležité. Teď musíme jít dál, o sedmé místo se popereme,“ poznamenal autor dvaadvaceti bodů Královských sokolů.

Ti mají další utkání nejvyšší soutěže sehrát v úterý 30. března, kdy by měli od 19 hodin přivítat na třebešské palubovce neoblíbený celek BK Armex Děčín.