Ze sobotního výsledku je ale patrné, že herně to tentokrát nebylo ono a utkání bylo o poznání vyrovnanější, přestože se do sestavy Královských sokolů vrátil pivot Peter Sedmák, první z trojice covidových rekonvalescentů.

„Špatný výkon z naší strany. To, co jsme předvedli v útoku, bylo otřesné. Byli jsme ztuhlí, absolutně jsme nehráli basket, který normálně hrajeme. Trápili jsme se i při střelbě trestných hodů a trojek. Museli jsme si to vybojovat v obraně. Bohudík to dopadlo výsledkově dobře, ale musím říct, že jsme utrpěli vítězství,“ řekl hradecký rozehrávač či křídelník Lukáš Kantůrek.

„Myslím si, že nakonec rozhodla zkušenost, ale oproti středečnímu zápasu jsme se trápili. Neměli jsme tu lehkost, měli jsme 16 ztrát. Ostrava se prezentovala sympatickým výkonem. V podstatě do poslední minuty nebylo rozhodnuto. Čekal jsem, že na nás trochu dolehne tréninkové manko, ale jsem rád za vítězství, i když to bylo takové upocené a uklopýtané. Moc se nám nedařilo, ale je to tam a jdeme na další zápas,“ uvedl Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů.

Hradec měl původně hrát proti Svitavám, ovšem kvůli covidovým problémům v táboře Turů byl duel 5. kola nadstavbové skupiny A2 Kooperativa NBL odložen. Místo toho byla bleskurychle domluvena náhrada - předehrávka 9. kola s Novou hutí.

Východočeši jsou v šestičlenné tabulce na druhém místě (10 výher). Na vedoucí post, který drží Ústí nad Labem, ztrácejí jedinou výhru. Navíc Severočeši mají o jedno odehrané střetnutí více.

Další zápas čeká Královské sokoly ve středu, kdy od 17 hodin přivítají v třebešské hale celek BK Olomoucko.

Kooperativa NBL - nastavba A2: Královští sokoli Hradec Králové – NH Ostrava 81:74 (17:21, 44:34, 65:58). Body: Barač 22, Stamenkovič 19 (11 asistencí), Sedmák 12, O. Peterka 10 (11 doskoků), Halada 9 (14 doskoků), Kantůrek 4, Šoula 3, Chlumecký 2 – Alleyn 19, Snopek 12, R. Pumprla 10, Žák 9 (10 doskoků), Šmíd 8 (11 doskoků), Týml 7, Svoboda 6, Havlík 3. Rozhodčí: Hruša, Kapaňa, Perlík. Trojky: 6:4. Trestné hody: 17/7 – 12/6. Doskoky: 49:48. Fauly: 16:22. Pět osobních chyb: 0:1 (Štěpán Svoboda). Utkání se hrálo bez diváků.

BASKETBAL - Liga mužů - skupina A2, 5. kolo: Hradec Králové – Ostrava 81:74, Ústí nad Labem – Olomoucko 73:71.

Tabulka:

1. Ústí nad Labem 24 10 14 2003:2024 41,7

2. Svitavy 25 10 15 2039:2111 40,0

3. Hradec Králové 23 9 14 1911:2011 39,1

4. Děčín 24 9 15 1931:2101 37,5

5. Olomoucko 24 6 18 1967:2138 25,0

6. Ostrava 26 6 20 1975:2322 23,1