Už jim to nikdo neodpáře ale nic si za to nekoupí… Hradec Králové dostál svému jménu a stal se východočeským králem. Alespoň na basketbalovém poli. V letošní sezoně totiž pod sebe velice překvapivě dostal zavedené značky. Svitavy zdolal dvakrát ale Pardubice pouze jednou.

A právě Beksa ovládla ten rozhodující zápas základní části. Navíc díky výhře o více než dva body otočila vzájemnou bilanci na svoji stranu (první utkání 73:75). Mimochodem, se svitavským rivalem padla v obou případech. Zatímco pardubičtí dlouháni rázně nakročili do horní šestky, město králů i Tuři se poperou o play off pravděpodobně v předkole.

Úvod zcela patřil domácímu týmu. Hradec nevěděl, kde mu hlava stojí. Beksa za čtyři minuty vysázela čtyři trojky (z toho Potoček tři) a odskočila do vedení 14:1. Poté se však její zásobník zasekl a luxusní náskok se ztenčoval. První čtvrtinu vyhrála ještě dvojciferně, ovšem po třech a půl minutách ztráceli hosté jen čtyři body. Reakce pardubických dlouhánů však byla pro soupeře zdrcující: šestnáct bodů v řadě, bez jediného inkasovaného. A pro ně líbivé skóre 38:18 záhy posunuli na 43:20. Sokolům hořela křídla, přesto do poločasu mírně vstali z popela, když hrozivou ztrátu snížili na čtrnáct bodů.

Zmrtvýchvstání hostů pokračovalo i ve třetím kvartálu. V jeho polovině hlásili manko devíti bodů. Opaření domácí pouze sledovali, jak se na jejich koš valí jeden útok za druhým. Výsledek Hradec dokonce vyrovnal (53:53). Jeho radost měla jepičí život a Beksa se znovu vzdálila. Tentokrát na sedm. Jenže. Začátek závěrečné čtvrtiny otočil kormidlo na hostující stranu. Hradec se poprvé v utkání dostal do plusu (65:62). A zase přišla rychlá odpověď v podobě dvojciferné pardubické šňůry. Hosté z posledních sil stáhli ztrátu z osmi na tři body, nicméně blíže k tělu už si je domácí nepustili.

BK JIP Pardubice – Královští Sokoli HK 85:79 (19:8, 45:31, 62:58). Body: Vyoral 22, Dunans 22, Potoček 11, Heřman 10, Švrdlík 8, Slanina 5, Svoboda 5, Tkadlec 2 – Lošonský 15, Halada 13, Sedmák 12, Stamenkovič 11, O. Peterka 9, Barač 7, Šoula 7, Kantůrek 5. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Kovačovič. Fauly: 15:22. Pět chyb: 35. Barač. Trestné hody: 16/10 – 11/7. Trojky: 11:12. Doskoky: 50:38. Hráno bez diváků.

Zdroj: Youtube

Ohlasy po utkání

Adam Konvalinka (trenér domácích): "Myslím si, že jsme v první půli předváděli poměrně slušnou úroveň basketbalu. Drželi jsme plán, to, na čem jsme se domluvili. Pak bohužel zase přišlo uspokojení, nechali jsme soupeře rozehrát. Nemůžeme počítat s tím, že Hradec bude mít 13% trojky celý zápas. Vrátili jsme je do zápasu vlastními chybami a na konci už to bylo trošku hop nebo trop."

T. J. Dunans (hráč domácích): "Dnešní vítězství je pro nás velmi důležité. Potřebovali jsme ho, abychom si upevnili naši pozici na 6. místě. Hradec Králové má velmi kvalitní tým, i proto jsem moc rád, že jsme vyhráli. Hlavním faktorem, který nás dovedly k výhře, byla naše obrana. Vždycky, když jsme přestali bránit tak, jak jsme měli, toho Hradec využil a dával jednoduché koše, ale když jsme v obraně hráli to, co jsme chtěli, měli jsme navrch."

Lubomír Peterka (trenér hostů): "Gratuluji Pardubicím k vydřenému vítězství. My jsme bohužel totálně zaspali první čtvrtinu. Vstup jsme měli katastrofální a táhlo se to s námi celý první poločas. V šatně jsme si nějaké věci ujasnili, kluci se pak vrátili do zápasu, ale stálo nás to hodně sil. Pak se i nějací hráči vyfaulovali a domácí si koncovku zkušeně pohlídali. Zasloužené vítězství Pardubic, ale zadarmo ho neměly. Mrzí mě propad v prvním poločase."

Lukáš Kantůrek (hráč hostů): "Pocity mám trochu smíšené. Problém byl začátek: řekli jsme si, že nesmíme nechat střílet domácí střelce a začali jsme tak, že Josef Potoček nám dal tři trojky… Byli jsme schopni trochu zlepšit obranu a vrátit se do zápasu, v druhé půlce už to byl vyrovnaný zápas. Na konci domácí podrželi Tomáš Vyoral a T. J. Dunans, vyhrál lepší tým."