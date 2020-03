Pronásledovatelům mohli odskočit, jenže to se nestalo. Hradečtí basketbalisté prohráli na palubovce Ostravy 74:85 a čtyřčlennou nadstavbovou skupinu A2 Kooperativa NBL už vedou jen díky lepšímu skóre před sobotním soupeřem. Brno na Královské sokoly ztrácí jednu výhru, Kolín dvě.

„Domácí byli hladovější, agresivnější a přeskákali nás. Sice jsme chtěli zamezit doskokům, ale to se nám nepovedlo. Měli jsme i hodně ztrát. Takže prakticky ve všech atributech byla Ostrava lepší a zaslouženě nakonec zvítězila o jedenáct bodů. Mrzí mě to. Myslel jsem si, že podáme lepší výkon, ale bohužel jsme byli takoví zamrzlí, nevím, jestli po té cestě, ale nebylo to úplně ono, co jsme si představovali,“ hodnotil nepovedený duel Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

„Ostrava hrála tentokrát výborně od začátku až do konce. Brzy jsme se dostali do desetibodového závěsu, který si domácí velmi dobře udržovali. Zkraje druhého poločasu se nám povedlo přiblížit soupeři na tři body a všichni jsme začali věřit, že by se to mohlo otočit, ale Nová huť znovu odskočila a pak už se to v podstatě jen dohrávalo. Potom jsme ani neměli síly s výsledkem něco udělat. Nicméně Ostravští hráli výborně, chodili na útočný doskok a těžili z toho, co si určitě povídali v šatně,“ doplnil Pavol Lošonský, slovenský pivot v barvách hradeckého týmu.

Už ve středu čeká Východočechy další důležitý zápas v Brně (od 20 hodin).