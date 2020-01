„Jsem velmi rád za vítězství. V týmu jsem necelý týden, takže se ještě seznamuji s různými akcemi, ale těší mě, jak jsme vypadali na palubovce. Hlavně na útočné polovině, kde jsme měli vysoké procento trojek. Padalo nám to, na oblouku jsme nebezpeční. V obraně jsme měli trochu problémy, když Brno postavilo zónu. Měli jsme i spoustu ztrát. Ale pak jsme hlavně útokem dokázali znovu odskočit. Měli jsme dostatečně rozloženou bodovou zátěž, hráli jsme týmově a rotoval míč, což se mi líbilo. Pro mě je to první vítězství s Hradcem a doufám, že tak budeme pokračovat. Teď nás čeká skupina A2, kde bude každá výhra důležitá,“ uvedl autor devíti bodů po své premiéře v novém dresu.

„Čekali jsme těžké utkání, protože Brnu neodpovídá jeho postavení v tabulce. Hraje dobrá utkání. Měli jsme však dobrý úvod a v průběhu první půle jsme vedli o dvacet. Brno pak změnilo obranu na zónu, my bohužel začali zmatkovat a jednoduchými ztrátami domácím nabídli snížení. Tam jsem se trochu obával, neboť soupeř byl pokropen živou vodou, ale ve druhém poločase jsme si to pohlídali. Měli jsme výbornou střelbu za tři body – 53 procent, 14 úspěšných pokusů. Od začátku do konce jsme vedli, takže jsme vyhráli zaslouženě,“ řekl Lubomír Peterka, trenér Hradce.