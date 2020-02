Národní liga basketbalistů míří okamžitě k nadstavbám

Zrno od plev… Ve středu skončila základní část Koperativa NBL basketbalistů a už v sobotu startují obě nadstavby. Stejně jako vloni se do lepší společnosti dostala dvojice z Pardubického kraje: Svitavy a Pardubice . Druhý region ve východních Čechách zastupuje Hradec Králové. Ten znovu bude hrát v horší skupině týmů, nicméně letos má šanci prokousat se do předkola play off. Nadstavba A1 se hraje dvoukolově, A2 čtyřkolově.

Ilustrační fotografie. | Foto: Luboš Lorinc