Před samotným Final 8 Hyundai Českého poháru vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že basketbalisté Hradce o pár dnů později dosáhnou historického úspěchu v podobě bronzových medailí.

Ano, na závěrečný turnaj se dostali díky dobře zvládnutému úvodnímu osmifinálovému duelu doma s oslabeným Olomouckem (výhra o 39 bodů), ovšem v odvetě na Hané už prohráli. Ani v lize to nebyla žádná sláva, tam měli černou šňůru, když herně i výsledkově nezvládli poslední čtyři utkání.

Jenže jak už to tak bývá, když se nedaří, nic se od vás nečeká. O to větší je pak úspěch sladší a hlavně také emotivnější. A přesně tohle tentokrát platilo. Královští sokoli hráli v pohodě a bez jakýchkoliv nervů z nevydařeného výsledku. Zkrátka a jednoduše v Nymburku neměli co ztratit. No a ejhle, ono se zadařilo. Ono to přece jenom půjde, ne že ne.

Tým z města pod Bílou věží nakoplo čtvrtfinále, v němž překvapivě pokořil favorizovaný celek USK Praha. Pak sice přišla očekávaná porážka od mocného domácího Nymburka, ale sladkou tečkou za turnajem bylo těsné vítězství (92:90) s rivalem z Pardubic v bitvě o třetí místo. Pak už jen mohla propuknout erupce radosti.

„Je to báječné. Podobné pocity jsem měl, když jsme postoupili z první ligy do Kooperativa NBL, kde to bylo ještě možná o něco silnější. Tentokrát jsme zase v duelu o pohárový bronz porazili v derby Pardubice, což je velmi kvalitní a dobře vedený tým, a ta regionální rivalita s ním bude zase větší. Jsem proto hrozně rád, už nám to nikdo nevezme,“ neskrýval obrovskou radost Lubomír Peterka, hlavní trenér hradeckého mužstva.

Pro Královské sokoly se jedná o první velký úspěch od postupu mezi tuzemskou elitu. Vždyť v nejvyšší soutěži působí teprve třetím rokem.

Posun vzhůru ukazuje i fakt, že už občas dokáží zvládat i vyrovnané závěry zápasů, což se právě v neděli stalo.

„Koncovka byla samozřejmě o štěstí, něco jsme tam mohli řešit líp, ale dopadlo to, jak to dopadlo, a já jsem za to rád. Pomohly nám ušetřené síly z předchozího průběhu turnaje. Já to tedy zredukoval na sedm lidí, my ale ty těžší zápasy v užší rotaci hrát musíme a vyplatilo se,“ těšilo kouče Peterku.

Jeho svěřenci museli absolvovat tři mače za pět dnů, což je obrovská fyzická zátěž. Teď si však mohou s dobrým pocitem odpočinout a až pak se začít připravovat na další fázi sezony. Tou bude nadstavbová skupina A2 Kooperativa NBL, kde se bude hrát o sedmé až dvanácté místo. První zápas sehrají Východočeši v sobotu 27. února na palubovce Olomoucka.