V novém hávu. Hyundai Český pohár basketbalistů doznal zásadních změn. Letošního ročníku se kvůli covidovým opatřením nemohou účastnit amatérské celky, tudíž je otevřen pouze pro profesionální týmy z Kooperativa NBL. Celý se odehraje během necelého měsíce se závěrečným turnajem Final 8, který přivítá od 10. do 14. února Nymburk.

„Vzhledem k zastavení neprofesionálních soutěží musela být zrušena i základní část ČP. Basket nyní mohou hrát jen profesionální kluby, a tak je jasné, že o letošním vítězi se rozhodne mezi nimi,“ objasnil Martin Peterka, šéf marketingu ČBF.

Podle stanoveného formátu se přímo do Final 8 kvalifikovaly čtyři nejlepší celky pořadí z uplynulé ligové sezony (Nymburk, Opava, Svitavy, Pardubice). Zbývajících osm mužstev si to rozdá o zbylá čtyři volná místa ve dvoukolovém osmifinále (rozhodne celkové skóre).

Hrát se bude dvě následující středy 20. a 27. ledna. Dvojice jsou následující: Kolín - Děčín, Ústí nad Labem - USK Praha, Ostrava - Brno, Hradec Králové - Olomoucko.

Královští sokoli v prvním osmifinálovém duelu tuto středu od 17 hodin hostí v třebešské hale Hanáky, odveta je na pořadu za týden v Prostějově. „V poháru chceme uspět, postoupit mezi osm nejlepších a potvrdit tak zlepšení oproti minulé sezoně. Olomoucko je papírově slabší soupeř, ale i tak má ve svém středu kvalitní hráče, kteří dokážou dělat velké problémy. Do zápasu musíme vstoupit koncentrovaní a s velkou energií,“ říká Lukáš Rovenský, asistent kouče Východočechů.

Olomoucko je sice v lize poslední, v této sezoně zvítězilo jen třikrát, ale v posledních duelech jde výkonnostně nahoru. Hodně tomu pomáhá hlavně David Pekárek, jenž ještě v minulé sezoně oblékal hradecký dres. Dvoumetrové křídlo se dostalo do parádní formy. Vedle něho si budou muset dát Královští sokoli pozor i na srbského pivota Bezbracicu.

Hradec v posledním vzájemném střetnutí (3. 12.) zvítězil na Hané přesvědčivě 98:79 a nyní bude favoritem. V loňské sezoně vypadl právě v osmifinále s USK Praha. Letos by chtěl potvrdit, že patří do elitní osmičky v lize. I proto bude chtít postoupit do pohárového Final 8.