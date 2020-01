Obhájce trofeje tak suverénně postoupil do Final Four, které se uskuteční v Kutné Hoře 25. a 26. ledna. Dalšími účastníky finálového turnaje budou Žabiny Brno, KP Brno a Slavia Praha.

Lvice duel zahájily obrovským náporem a brzy vedly 11:0 a 20:2. Ve zbytku utkání pak hostující hráčky navyšovaly svůj náskok, aby nakonec derby zcela opanovaly.

„Byl to pro nás první zápas po vánoční přestávce a ještě proti tak kvalitnímu soupeři. Měli jsme katastrofální úvod, kdy nám nefungovalo absolutně nic. Byl tam slabý pohyb v útoku i obraně a až přílišný respekt, místy až strach cokoliv udělat. Výsledkem toho bylo hrozivé skóre 14:38 po první čtvrtině. Největší problém jsme měli opět zejména po fyzické stránce a v důrazu, kde nás soupeř výrazně přehrával,“ řekl po utkání domácí trenér Michal Martišek.

„Není moc co hodnotit, byl to jasný zápas. Hrozně nám pomohl perfektní začátek,po úvodní čtvrtině jsme vedli 38:14. Od toho se hráčky odpíchly. I při vysoké výhře jsme ještě několik šancí nedali. Každopádně to pro nás byla dobrá příprava na sobotní těžký ligový duel, který hrajeme na palubovce pražské Slavie,“ uvedl Miroslav Volejník, asistent trenérky Lvic a prezident královéhradeckého klubu.

Final 4 Českého poháruv Kutné Hoře:

Sobota 25. ledna – semifinále: KP Brno – Žabiny Brno (14), Slavia Praha – Hradec Králové (17). Neděle 26. ledna: o 3. místo (14), finále (17).

Hořký konec v osmifinále

Zatímco basketbalistky Hradce v Českém poháru uspěly a zahrají si o medaile, jejich mužští kolegové ze stejného města se rozloučilis touto soutěží neslavně. Královští sokoli totiž prohráli osmifinále na palubovce USK Praha hrozivým rozdílem (46:100). Kouč Peterka sice dopředu avizoval, že některé hráče kvůli drobným zraněním pošetří (nehrály opory Stamenkovič a Pekárek), ale takovou nálož asi těžce kouše.