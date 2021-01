Svěřenkyně trenéra Michala Martiška si jej vybojovaly ve středečním pohárovém utkání na palubovce Slovanky, kde dokázaly zvítězit těsně 84:82.

V Benešově se hrál zápas jako na houpačce. Hostující tým v první čtvrtině vedl o osm bodů, v poločase naopak stejným rozdílem prohrával. Domácí hráčky ještě v závěrečné desetiminutovce vedly 78:67, poslední minuty ale patřily Trutnovu, který si zajistil postup mezi nejlepších osm účastníků poháru.

Slovanka - BK Loko Trutnov 82:84 (19:25, 48:40, 69:67). Body: Engelmanová 25, Malíková 17, Hálová 14, Brejchová 10, Mahlerová 8, Svatoňová 6, Bušková 2 - Wilsonová 26, Rylichová 17, Králová 15, Linhartová a Hrabětová 7, Skutilová 4, Finková a Hajnová 3, Ježková 2. Rozhodčí: Perlík, Svoboda, Barták. Fauly: 26:19. Trestné hody: 19/15 - 29/25. Trojky: 7:5. Pět osobních chyb: 2:0 (Svatoňová, Engelmanová. Hráno bez diváků.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Byl to těžký a hodně emočně vypjatý zápas. Měli jsme solidní vstup do utkání a prvních 16 minut jsme zejména v útoku hráli aktivně, týmově s dobrým spacingem. Domácí hráčky v závěru prvního poločasu přitvrdily. Ačkoliv jsme věděli, že tato siuace určitě nastane, tak jsme ji nezvládli a v poločase prohrávali až o 8 bodů. Vstup do druhého poločasu jsme zvládli opět lépe a během dvou minut byli zpátky v zápase. V průběhu třetí a čtvrté čtvrtiny jsme se celkem třikrát dokázali vrátit z dvouciferné ztráty a ve vypjatém závěru urvali vítězství. Samozřejmě je to pro nás obrovské povzbuzení. Slovanka je úplně jiný tým než na začátku sezony, navíc doplněný o rozdílovou hráčku Engelman. Mě však nejvíc těší, že jsme konečně v kritických momentech koncovky zápasu byli jak fyzicky, tak psychicky odolnějším týmem."