Srb Stamenkovič si zahrál na All Star game, dal 11 bodů

/FOTOGALERIE/ Ústecké Sportcentrum Sluneta v neděli přivítalo každoroční setkání nejlepších basketbalistů Kooperativa NBL. All Star game je už několik let utkání Mazáků proti Mladým puškám, tedy souboj mezi zkušenými a mladými hráči. Pomyslnou hranicí je 27 let.

Pedja Stamenkovič. | Foto: Deník/ Michal Fanta