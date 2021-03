Prvně jmenovaný, který v úterý oslaví 25. narozeniny, se představí na osmistovce, kde mu bude soupeřem mimo jiné i o rok starší Filip Šnejdr, jeho velký rival a zároveň bývalý hradecký závodník. Desenský, jenž pro změnu v pondělí oslaví 28. narozeniny, splnil limit na čtvrtku, ale poběží nejspíš pouze ve štafetě na 4x 400 metrů. V individuálním závodě figuruje jako náhradník, neboť z českých sprinterů má až čtvrtý nejrychlejší čas letošních tabulek, přičemž na startu může figurovat pouze trojice. Tu tvoří hvězdný Pavel Maslák, další exhradečák a čerstvý halový mistr České republiky Vít Müller, a Patrik Šorm.

Štafetu by mohla běžet právě čtveřice Maslák, Müller, Šorm a Desenský, v záloze jsou ještě Jan Tesař a Martin Tuček. Když vše každému sedne, mohli by Češi dokonce usilovat i o medaili. „Myslím, že určitě. Je to vždycky otevřené. Bude tam los o dráhu, plno kontaktů…“ říká zkušený Maslák.

Kontinentální šampionát v Polsku se uskuteční v příštím týdnu od čtvrtka do neděle.