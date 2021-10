Vítězem 131. Velké pardubické se stal Talent v sedle s Pavlem Složilem

Vítězem 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se překvapivě stal desetiletý ryzák Talent v sedle s Pavlem Složilem. Vítězná dvojice v cílové rovince předstihla Evžena s Jaroslavem Myškou. Třetí místo obsadil rovněž nečekaně Mr Spex s Janem Kratochvílem. „Je to něco neuvěřitelného. Je to obrovský zážitek ovládnout nejslavnější dostih v Česku. Moc si toho vážím,“ radoval se Pavel Složil. Slavný dostih dokončilo jen devět koní. Loňský vítěz Hegnus s Lukášem Matuským doběhli pátí, před nimi byl čtvrtý další šampion z roku 2017 No Time To Lose s Ondřejem Velkem.

VÍTĚZOVÉ. 131. Velkou pardubickou vyhráli desetiletý ryzák Talent s žokejem Pavlem Složilem. | Foto: ČTK

Na start 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou se letos postavilo celkem osmnáct koní. Dostih se podruhé běžel o dotaci 3 miliony korun, tedy o dva miliony méně, než před pandemií koronaviru. Jako první po startu vyrazili dopředu Player s Marcelem Novákem. Najížděli jako první na Taxis, ale také jako první spadli. Na nejtěžší překážce, která ovšem kvůli větší bezpečnosti prošla úpravami, také jezdce Patricka W. Mullinse shodil ze sedla Kaiserwalzer. Tempo dostihu udávali Stretton a Sztorm. Francouzský skok se stal konečnou pro Lombarginiho. Následně skončil v kotrmelcích i Josef Bartoš s Teophilem, vítězná dvojice z roku 2019. Postupně se na čelní pozice propracovávali Evžen a Talent, kteří se také vřítili do cílové rovinky. Naopak krátce předtím pětinásobný vítěz Velké Jan Faltejsek zadržel Mahe Kinga, svěřence legendárního Josefa Váni. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 3.000.000 Kč): 1. Talent (žokej Složil, trenérka Kabelková, stáj DS Kabelkovi), 2. Evžen (ž. Myška), 3. Mr Spex (ž. Kratochvíl), 4. No Time To Lose (ž. Velek), 5. Hegnus (ž. Matuský), 6. Star (ž. Brečka). V závěrečném finiši byli rychlejší Talent s třiadvacetiletým Pavlem Složilem, na Evžena s Myškou zbyla jen druhá pozice. „Když jsme najeli do cílové rovinky za Evženem, věřil jsem, že můžeme vyhrát. Talent měl v závěru více sil a zabojoval,“ řekl pro Českou televizi Složil, pro něhož to je největší triumf jeho kariéry. Talent byl opravdu skvěle připravený. „Děkuji trenérce za přípravu koně, byl na tom hodně dobře. Myslím si, že ani nešel na rezervu, jak se říká,“ chválil šťastný jezdec koně, jenž je svěřencem trenérky Hany Kabelkové. Celou trať zvládli bravurně. „Projeli jsme to bez zaváhání, ani Taxis jsem nevnímal. Talent ho skočil suprově. Jak jsme zvládli Velký anglický skok, už jsem začínal věřit, že bychom mohli pomýšlet na vítězství,“ dodal Pavel Složil ml. Na jejich triumf byl vypsán kurz 25:1. A náročnou steeplechase zvládli v čase 9:12,79 minuty. „Už loni k tomu byl krůček, něco nám nevyšlo. Věřila jsem tomu, že je na tom Talent letos o trochu lépe. Děkuji i celému týmu, protože pro Talenta dělají hrozně moc, abychom ho udrželi zdravého a natrénovaného,“ řekla trenérka Hana Kabelková. Druhý Jaroslav Myška byl trochu rozpolcený. K vítězství mu přece jen chybělo málo. „Z výkonu Evžena jsem na jednu stranu nadšený, ale na druhou i trochu smutný, že jsme to nedotáhli k vítězství,“ poznamenal Myška. „Zpočátku dostihu jsem nechal jet Strettona. Můj kůň byl natěšený, chtěl dopředu, musel jsem ho trochu držet. Na anglickém skoku už jsem ale cítil, že Evžen začíná být unavenější. Jak se v cílové rovince před nás dostali Pavel s Talentem, tak Evžen to vzdal. Bylo mu jasné, že toho koně nepředběhne. A to samé jsem cítil i já, že už ho neporazíme," řekl Jaroslav Myška. Stejně jako byl překvapivý triumf Talenta, tak nečekané bylo i třetí místo Mr Spexe v sedle s Janem Kratochvílem. „Jsem hrozně moc nadšený. Mistr fungoval parádně, dobře skákal, Taxis jsme přeletěli až za hranu. Celý dostih jsme projeli parádně. Věřím, že příští rok umístění ještě vylepšíme,“ povídal Jan Kratochvíl, vítěz Velké pardubické z roku 2017 s koněm No Time To Lose.