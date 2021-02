KDY: online, 4. února 2021 od 17 do 19 hodin

KDE: www.sdruzenisplav.cz

ZA KOLIK: zdarma

Co dělat v předškolním věku, co později a jak se lze vyrovnat s pubertálním využívání technologií? Jak zdravě žít v digitálním světě, jak správně nastavit používání médií dětmi? Jak závislost na technologiích mění naši společnost i nás samotné? Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí? Jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let? Odpovědi nejen na tyto otázky by měla přinést přednáška Jana Kršňáka, který vystudoval Filmová studia na FF UK. Věnuje se intuitivní pedagogice a je spoluautorem knihy rozhovorů o inovativních školách Jak se učí živě? Založil stránky digideti.cz, kde se rodičům nabízejí rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou. Registrovat se můžete na e-mailu: map@sdruzenisplav.cz či na Facebooku: MAP vzdělávání na Rychnovsku. Informace najdete také na webu www.sdruzenisplav.cz.