KDY: do 28. února

KDE: www.impulshk.cz

ZA KOLIK: zdarma

Výzvu loni vyslyšelo více jak 40 výtvarníků a institucí nejrůznějších oborů a zaměření. Návštěvníci mohou zavítat jak do renomovaných galerií, tak i do dílen malířů, hrnčířů, sochařů, fotografů, řezbářů ale i designérů v Královéhradeckém kraji. Umělci se mohou zapojit i v letošním roce, stačí se přihlásit do 28. února na webu Impuls HK.