KDY: 8.00 až 17.00 hodin

KDE: www.chcipomoct.cz

ZA KOLIK: zdarma

Patříte mezi seniory a chybí vám kontakt s rodinou, známými, kamarády? Možná nevíte, že vám může zatelefonovat dobrovolník, který se stane vaším dočasným kamarádem. Poslechne si, jak se vám daří a co vás trápí, řekne, co je nového, a má pro vás připravenou spoustu vtipných příběhů. Více informací se dozvíte na webové stránce www.chcipomoct.cz. Služba funguje každý den od 8.00 do 17.00 hodin.