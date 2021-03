KDE: Městská knihovna Vamberk

„V dnešní „bezkontaktní“ době je velmi užitečná. Jen připomínáme, že do schránky patří pouze knížky u nás zapůjčené. Chcete-li knihovně cokoli věnovat, udělejte to prosím osobně, nikoli přes naši vytíženou schránku,“ žádají veřejnost knihovnice.

I nadále u knihovny funguje výdejní okénko. V otvírací dny (po, čt) je možné si v knihovně vyzvednou předem objednané knihy. Objednávky provádějte přes email nebo telefon. Na vracení knížek používejte zmiňovanou Biblioschránku před vchodem do knihovny. Podrobnosti a kontakty najdete na webu http://www.knihovna-vamberk.cz/provoz-o-svatcich/7748.