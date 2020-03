Kavárna ve tmě v Kostelci

Jaké to je si v absolutní tmě najít místo u stolu, objednat si a třeba osladit kávu? Vyzkouší si to návštěvníci Kavárny ve tmě. Ale až na podzim, kvůli šíření koronaviru byla akce přesunuta. Původní termín od 18. do 21. března neplatí.

Káva, ilustrační | Foto: Deník/Archiv