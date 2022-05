Pravdivost přísloví o blescích pro Deník jednoznačně vyvrací Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. „Blesk může uhodit dvakrát do stejného místa a jistě se tak děje. Záleží ovšem na době opakování. Z jedné bouřky pravděpodobně dvakrát do stejného místa neuhodí, neboť za čas, než se v bouři nahromadí nový náboj, bouřka postoupí s větrem dále. Pokud ale bude následovat další bouřka, může se stát, že udeří z té druhé bouřky do stejného místa,“ vysvětluje Zacharov.

Podle něj jsou samozřejmě na světě místa, u kterých je opakovaný úder blesku pravděpodobnější, než u jiných. „V delším časovém horizontu, například v průběhu roku, je velmi pravděpodobné, že do vysokých, špičatých a izolovaných objektů udeří blesk opakovaně,“ konstatuje Zacharov.

Terč: Empire State Building

Ideálním „cílem“ pro blesky tak mohou být například mrakodrapy. „Podle záznamů NOAA (americká vládní agentura Národní úřad pro oceán a atmosféru, pozn. red.) udeří například do Empire State Building blesk třiadvacetkrát za rok,“ říká odborník.

Podle Zacharova ale kromě výšky budovy hrají u opakovaných úderů blesku roli i další proměnné. „Záleží samozřejmě i na geografické poloze. Na Zemi existují místa, kde je frekvence blesků výrazně vyšší, než jinde, a to hlavně u jezera Maracaibo ve Venezuele, nebo v horách v Kongu. U zmíněného jezera zuří bouřky v průměru 297 dní v roce a změřeno je 233 blesků na kilometr čtvereční za rok – takže si dokážete představit, že některé výškové body budou zasaženy i několikrát za sebou,“ nastiňuje Zacharov.

Jak uvádí webové stránky NOAA, mýtů ohledně blesků panuje ještě mnohem víc. Nepravdivé jsou podle nich také ty, že v domě je člověk před blesky v absolutním bezpečí, či že pokud nezuří bouřka s deštěm přímo člověku nad hlavou, nemusí se bát ani blesků.