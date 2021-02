Díky rychlé reakci policistů z obvodního oddělení v Kostelci nad Orlicí a automatizovanému externímu defibrilátoru se podařilo zachránit další život.

Defibrilátor. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Libor Běčák

"Opět se ukázalo, jako mnohokrát v minulosti, že vybavení policistů přístroji AED má smysl, neboť díky nim policisté, kteří se dostanou na místo události jako první, mohou kvalifikovaně poskytovat první pomoc. Pouhé čtyři minuty po přijetí oznámení o ženě na Rychnovsku, která náhle zkolabovala v den svých 50. narozenin, trvalo policistům dostat se na místo, kam dorazili současně s dalším pomáhajícím, tzv. first responderem, také z řad integrovaného záchranného systému. Když se po přelezení zavřené brány dostali do domu, okamžitě zahájili srdeční masáž a třemi výboji z přístroje AED se jim podařilo společně s first responderem obnovit základní funkce a udržet ženu při vědomí až do příjezdu záchranářů, kteří si ji převzali do své péče," popsala událost policejní mluvčí Lucie Konečná.