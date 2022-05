Záchranáři byli na místě ještě před nehodou. Na sanitu se řítilo urvané kolo

/FOTOGALERIE/ Posádka RZP z Rychnova nad Kněžnou spěchala v neděli v podvečer k nemocné ženě. U Dobrušky auto v protisměru náhle narazilo do stromu a proti nim se vyřítilo utržené kolo i s kusem nápravy. V tu chvíli v nich byla malá dušička. Měli štěstí, kolo minulo kabinu a narazilo do pevné části karoserie. Nikoho tak nezranilo. To v havarovaném autě to dopadlo hůře.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z místa nehody. | Foto: Pavel Balcar a Martin Honzík/ZZS KHK