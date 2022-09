"Všichni řidiči měli nad jednu promili. Nejvíc 2,5 promile měl řidič, který způsobil nehodu v sobotu v Hradci Králové. Pět řidičů, včetně jednoho cyklisty, bylo účastníky dopravní nehody. K nejvážnější nehodě došlo v sobotu mezi obcemi Mladé Buky a Vlčice na Trutnovsku, kde 27letý řidič při průjezdu pravotočivé zatáčky dostal na mokré silnici smyk a narazil do stromu. Vyvázl bez zranění, ale jeho 21letá spolujezdkyně utrpěla těžké zranění, s kterým byla převezena do nemocnice," řekla mluvčí policie Iva Kormošová.

Všichni řidiče pod vlivem alkoholu kromě cyklisty, kterého čeká řízení u správního orgánu, budou obviněni z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Těm, co způsobili nehodu, hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Ostatním až roční či peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Jízda hned čtyř řidičů aut skončila nehodou.Zdroj: Policie ČR