/FOTOGALERIE/ Devětadvacetiletá řidička v Novém Městě nad Metují evidentně neměla dobrý den a už videozáznam z kamerového systému vyvolává pochybnosti, zda nebyla zdravotně či spíše alkoholově indisponována. V úterý před půlnocí na silnici 1/14 – v ulici T. G. Masaryka postupně nabourala šest u krajnice podélně zaparkovaných aut a během chvilky tak způsobila škodu za téměř 300 tisíc korun. Dechovou zkoušku i odběr krve ale po nehodě policistům odmítla.

29letá řidička v Novém Městě nabourala do 6 zaparkovaných aut | Foto: Policie ČR

Nejdříve pravým bokem své modré Škody Fabie narazila do vozidla značky VW Sharan, pokračovala dále v jízdě, kde zhruba po 100 metrech nabourala do dalších zaparkovaných vozidel – Ford Galaxy, Škoda Octavia, Škoda Superb. Následně nabourala do dalšího superba, které po střetu narazilo do před ním stojící Škody Fabie.