Mladého skialpinistu zachraňovala v sobotu v poledne posádka letecké záchranné služby Hradec Králové ve Velké Studniční jámě nad Obřím dolem v Krkonoších. Podle odborníků patří Studniční jáma k nejnebezpečnějším lavinovým svahům v Krkonoších. Muž, který se v oblasti pohyboval ještě s dalšími dvěma sportovci, utrpěl zranění po pádu v extrémním terénu. Letecky byl transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, mimo jiné s podezřením na poranění hrudníku.

Náročný zásah vrtulníku ve spolupráci s Horskou službou Krkonoše a Hasičským záchranným sborem si vyžádal využití podvěsu. "Zraněného muže záchranáři na laně vyzvedli z lavinového svahu a transportovali na nejbližší dostupné místo. Tam mu mohli poskytnout potřebnou přednemocniční péči. Po základním vyšetření a stabilizaci zdravotního stavu byl letecky převezen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, mimo jiné s podezřením na poranění hrudníku. Zraněný byl při vědomí a se záchranáři komunikoval," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

"Vše nasvědčuje tomu, že se celá skupina sportovců nelegálně pohybovala v první zóně národního parku, navíc v době vyhlášeného nouzového stavu. Jejich nezodpovědné chování si vyžádalo zásah vrtulníku a desítky záchranářů z různých složek Integrovaného záchranného systému," konstatoval Ivo Novák.

"Pokud by se navíc vystavili kontaktu s rizikovým jedincem, znamenalo by to karanténu mimo jiné pro celou posádku vrtulníku, tedy pilota, lékaře a leteckého záchranáře. Minimálně na 14 dní by se tak oslabil tým letecké záchranné služby pro Královéhradecký a část Pardubického kraje. Apelujeme na všechny, kteří se nedokáží vzdát svých koníčků, aby opravdu zvážili, jaké důsledky by jejich nezodpovědnost a bezohlednost mohla způsobit," zdůraznil mluvčí krajské zdravotnické záchranky.

Pavel Antl, ústřední ředitel Horské služby ČR, přitom v tomto týdnu apeloval na všechny návštěvníky horských oblastí, aby dodržovali vládou vyhlášená mimořádná opatření. "Vyzýváme všechny k větší ohleduplnosti nejen k ostatním návštěvníkům, ale hlavně i k našim záchranářům a kolegům z řad IZS. Hory jsou aktuálně pokryté zledovatělým sněhem, buďte tedy prosím všichni opatrní," řekl Antl. Důrazně také upozornil návštěvníky hor, že zásahy záchranářů jsou v těchto dnech náročnější než kdykoliv jindy.



Podle údajů Horské služby je na hřebenech Krkonoš zhruba 40 - 110 cm sněhu. Platí 2. stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice. "V nočních hodinách vlivem mírného ochlazení vznikla ledová krusta. Během dne se bude oteplovat a to zejména na jižních a slunných svazích. Zde se mohou vyskytnout laviny z mokrého sněhu i laviny klouzavé. Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížen a to zejména na strmých svazích. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl v ranním hlášení Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše.