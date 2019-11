Při příjezdu hasičů na místo události byli všichni lidé venku mimo havarované vozy. Hasiči zabezpečili vozidla proti vzniku požáru a odpojili akumulátory. Komunikace byla při zásahu částečně průjezdná, při nakládání vozidel na odtah byla na chvíli uzavřena. Po došetření nehody se jednotka postarala o odstranění následků a úklid vozovky.

Profesionální hasiči z Vrchlabí a dobrovolná jednotka z Hostinného odstranili v pátek večer následky dopravní nehody dvou osobních vozidel v Hostinném. Při události nebyl nikdo zraněn, z vozidel unikly provozní náplně. Hasiči usměrňovali dopravu v místě nehody a po naložení vozidel nad odtah uklidili komunikaci.

Profesionální hasiči z Trutnova a dobrovolná jednotka z Pece pod Sněžkou zasahovali v sobotu dopoledne u dopravní nehody osobního vozidla v Peci. To mělo nacouvat do hlavního uzávěru plynu. Hasiči místo nehody zabezpečili a vyčkali zde do příjezdu plynařů, kteří si následně místo zásahu převzali. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

Tři jednotky hasičů byly v sobotu po poledni vyslány do Horské ulice v Trutnově, kde došlo v jednom ze supermarketů k zahoření elektriky v chladicím zařízení. Požár se podařilo uhasit zaměstnancům pomocí hasicího přístroje, evakuace obchodu nebyla nutná. Na místě zůstal vyšetřovatel příčin požárů, který vyčíslil škodu asi na 20 tisíc korun. Hodnoty ve výši asi 2 milionů korun byly uchráněny. Příčinou vzniku události byl zřejmě zkrat. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Trutnova a JSDH Trutnov – Horní Staré Město a Mladé Buky.

V trutnovské Vlčické ulici odstranili profesionální hasiči z Trutnova následky nedělní noční dopravní nehody osobního auta, která se obešla bez zranění. Vozidlo skončilo mimo komunikaci, hasiči jej zajistili proti vzniku požáru a odpojili akumulátor. Dále bylo zjištěno, že z vozidla unikly provozní kapaliny, hasiči je zasypali sorbentem a zlikvidovali.